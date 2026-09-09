SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    El exjugador del Midtjylland danés estaba en los planes de varias instituciones isleñas. Crystal Palace, que juega ante Middlesbrough por la Copa de la Liga, consiguió su concurso en el último día de mercado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema. FOTO: X @CPFC.

    Crystal Palace dio un golpe de mercado. En el último día, incluso sobre la hora tope de inscripción, la escuadra del sur de Londres consiguió la contratación del chileno Darío Osorio.

    Un préstamo de una temporada, con una opción de compra obligatoria que se hará efectiva el 30 de junio próximo, en una operación que involucra un total de 36 millones de dólares.

    Apuesta importante que ganó la pulseada a otras instituciones de la Premier League. Y es que la oferta de las Águilas logró convencer al Midtjylland para conseguir el traspaso de su principal jugador que lucía en sus vitrinas.

    De esa manera superó el interés de otras instituciones como Newcastle United, Leeds United y el propio Liverpool; cuadro que hace dos años ofreció cerca de 10 millones de dólares por el puntero, cifra insuficiente para los daneses.

    Sin embargo, hubo uno de las grandes e históricos clubes del fútbol inglés ya había movido pieza por el fichaje del oriundo de Hijuelas. Tanto que, su no llegada al club, causó grandes diferencias entre dirigentes y el cuerpo técnico de esa institución.

    Un equipo que veía en la contratación del futbolista formado en Universidad de Chile como uno de los fusibles para un proyecto a futuro. La sólida manera de generar una renovación en su plantel para las próximas temporadas.

    Traspaso frustrado

    Lo cierto es que Everton de Liverpool estuvo cerca de lograr la contratación del chileno. Un jugador que hace más de dos temporadas estuvo en la agenda del equipo con más temporadas en la historia de la máxima competición europea. Así lo concluye el sitio partidario GoodisonNews, uno de los portales más importantes de los fanáticos de los Toffees

    “Existía la esperanza de que la ventana de fichajes más reciente les diera la oportunidad de llevar a cabo el fichaje de Osorio. Obviamente, eso nunca sucedió, ya que los negocios se llevaron a cabo de una manera bastante extraña hasta que llegó la fecha límite. El Everton no logró cerrar el fichaje que realmente quería, pero el chileno sí llegó a Inglaterra”, advierte el medio británico.

    Una frustrada incorporación que provocó duras diferencias en la interna de los archirrivales de los famosos Reds. Un verdadero que provocó un choque sobre las políticas de futuras contrataciones en Merseyside.

    La verdad es que el entrenador escocés David Moyes ya había mostrado interés anteriormente por la operación que llevara al talento nacional a su equipo. Así lo informó el periodista Alan Nixon del medio inglés Patreon, de acuerdo con la nota publicada el domingo pasado, tras reconocer que el DT estaba muy interesado en fichar al jugador de 22 años.

    Pese a la insistencia del exentrenador de Manchester United, la dirección deportiva y el cuerpo de veedores del Everton se negaron a esa posibilidad. En su lugar, presionaron para fichar a Tyler Dibling del Southampton, hace poco más de un año.

    Más sobre:FútbolDarío OsorioCrystal PalaceDavid MoyesPremier LeagueEverton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”

    Homicidio en Estación Central: hombre muere tras ser baleado en plena vía pública

    Lo más leído

    1.
    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    2.
    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    3.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    4.
    “Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

    “Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

    5.
    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Homicidio en Estación Central: hombre muere tras ser baleado en plena vía pública

    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”
    Negocios

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy
    Tendencias

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal
    El Deportivo

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato
    Cultura y entretención

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”

    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.

    Gobierno argentino anuncia nuevas denuncias penales contra petroleras que estarían funcionando en las Malvinas

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio