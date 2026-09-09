El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

Crystal Palace dio un golpe de mercado. En el último día, incluso sobre la hora tope de inscripción, la escuadra del sur de Londres consiguió la contratación del chileno Darío Osorio.

Un préstamo de una temporada, con una opción de compra obligatoria que se hará efectiva el 30 de junio próximo, en una operación que involucra un total de 36 millones de dólares.

Apuesta importante que ganó la pulseada a otras instituciones de la Premier League. Y es que la oferta de las Águilas logró convencer al Midtjylland para conseguir el traspaso de su principal jugador que lucía en sus vitrinas.

De esa manera superó el interés de otras instituciones como Newcastle United, Leeds United y el propio Liverpool; cuadro que hace dos años ofreció cerca de 10 millones de dólares por el puntero, cifra insuficiente para los daneses.

Sin embargo, hubo uno de las grandes e históricos clubes del fútbol inglés ya había movido pieza por el fichaje del oriundo de Hijuelas. Tanto que, su no llegada al club, causó grandes diferencias entre dirigentes y el cuerpo técnico de esa institución.

Un equipo que veía en la contratación del futbolista formado en Universidad de Chile como uno de los fusibles para un proyecto a futuro. La sólida manera de generar una renovación en su plantel para las próximas temporadas.

Traspaso frustrado

Lo cierto es que Everton de Liverpool estuvo cerca de lograr la contratación del chileno. Un jugador que hace más de dos temporadas estuvo en la agenda del equipo con más temporadas en la historia de la máxima competición europea. Así lo concluye el sitio partidario GoodisonNews, uno de los portales más importantes de los fanáticos de los Toffees

“Existía la esperanza de que la ventana de fichajes más reciente les diera la oportunidad de llevar a cabo el fichaje de Osorio. Obviamente, eso nunca sucedió, ya que los negocios se llevaron a cabo de una manera bastante extraña hasta que llegó la fecha límite. El Everton no logró cerrar el fichaje que realmente quería, pero el chileno sí llegó a Inglaterra”, advierte el medio británico.

Una frustrada incorporación que provocó duras diferencias en la interna de los archirrivales de los famosos Reds. Un verdadero que provocó un choque sobre las políticas de futuras contrataciones en Merseyside.

La verdad es que el entrenador escocés David Moyes ya había mostrado interés anteriormente por la operación que llevara al talento nacional a su equipo. Así lo informó el periodista Alan Nixon del medio inglés Patreon, de acuerdo con la nota publicada el domingo pasado, tras reconocer que el DT estaba muy interesado en fichar al jugador de 22 años.

Pese a la insistencia del exentrenador de Manchester United, la dirección deportiva y el cuerpo de veedores del Everton se negaron a esa posibilidad. En su lugar, presionaron para fichar a Tyler Dibling del Southampton, hace poco más de un año.