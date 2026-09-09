La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”

El triunfo del Betis sobre el Lille, en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, fue elogiado por los diarios españoles y reconocido por sus pares franceses. Todos coincidieron en la templanza del equipo de Manuel Pellegrini para dar vuelta el marcador y los galos no le perdonaron la expulsión a Ethan Mbappé.

Marca, el periódico español que criticó duramente al ingeniero en su paso por el Real Madrid, ahora tituló: “El Betis deja su carta de presentación con una remontada de Champions”.

Luego destacaron que habían pasado más de dos décadas sin que los sevillanos participaran del torneo continental y reportaron que “en su visita al Lille en Francia demostraron que este equipo comandado por Pellegrini y capitaneado por Isco nada tiene que ver con el que en su día vivió su primera experiencia entre los más grandes del fútbol europeo”.

También constataron que remontaron el marcador en dos ocasiones y sostuvieron que “el regreso a la Champions, más de dos décadas después, no pudo ser mejor para un Betis que suma sus primeros tres puntos y buscará en casa ante Oporto y Feyenoord -en las dos próximas jornadas- intentar poner un pie en las rondas eliminatorias por primera vez en su historia”.

Por su parte, el Diario Sevilla encabezó su reporte con “el Betis vuelve a la Champions por la puerta grande” y destacó que “la Champions League es un motivo de gozo para cualquier equipo, pero mayor es la felicidad si el Real Betis Balompié no sólo la juega 21 años después sino que es capaz de lograr el éxito completo en ese retorno”.

Acto seguido, elogiaron la decisión del adiestrador chileno de mantener a Isco como titular y aseveraron que la oncena andaluz salió “con valentía y con la idea clara de buscar las debilidades de un Lille vulnerable atrás”.

Claro que no todo fue miel sobre hojuelas, pues la publicación hispana reprochó que el Betis no sentenciara el partido, cuando quedó con un hombre más en el campo. “Ahí estuvo uno de los pocos reproches que se le pueden hacer al Betis. Con superioridad numérica no consiguió adueñarse del partido como habría sido lógico. El Lille adelantó líneas de manera osada, no le quedaba otra, y los verdiblancos fueron reculando demasiado. Pellegrini acabó reforzando el costado izquierdo con Fran García y Deossa por Riquelme y Junior Firpo”, detallaron.

Pellegrini habló tras el triunfo del Betis en la Champions. Foto: UEFA.

El villano del duelo entre españoles y franceses

Los diarios franceses criticaron duramente al hermano de Kylian Mbappé, Ethan, por la tarjeta roja que recibió en el segundo tiempo. L’Equipe fue decidor: “Con el gol de Kylian con el Real Madrid contra el Inter (2-1), esta noche del martes podría haber sido hermoso para los hermanos Mbappé”, fue la reflexión.

La que continuó con el juicio a la jugada que significó la tarjeta roja. “Ethan había comenzado su partido contra el Betis con una asistencia para Ayase Ueda y algunos gestos de clase en un primer período bastante exitoso. Desafortunadamente, como su equipo, el más joven de los Mbappé se rompió y le dio un codazo a Natan, quien acababa de provocarlo. Después de ver el VAR, el árbitro no lo dudó y lo expulsó, mientras que Lille acababa de conceder dos goles”.

También especificaron que la oncena local vivió “siete minutos de pesadilla. Al perderse por completo su inicio de la segunda mitad, Lille perdió este martes por la noche por su entrada en la Liga de Campeones contra el Betis en casa (2-3). Los Northerners, que habían realizado un primer acto de alta calidad, concedieron dos goles y se redujeron a diez entre el minuto 49 y el 56, dejando escapar su ventaja”.

Finalmente, Le Figaro tituló: “Champions League: la (muy) mala operación para Lille, derrocado por el Betis Sevilla” y también resaltaron la jugada que sentenció el partido. “Los primeros diez minutos del segundo período parecían una pesadilla para Lille. Definitivamente quirúrgico, Bartra lo empató al principio en el minuto 49 aún apoderándose de Alexsandro, antes de que Troy Parrott, lanzado en profundidad, incluso le dé al Betis la ventaja de un buen golpe colocado en la pequeña red de jaulas de Ozer”

Y concluyeron que “ciertamente frustrado, Ethan Mbappé perdió totalmente la calma al enviar un codo virulento en la ronda central. Llamado por el VAR, el árbitro de la noche no dudó en sacar la tarjeta roja para el hermano menor del delantero madrileño”.