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    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace

    El atacante formado en la U jugó desde el inicio en la victoria por 3-0 de su equipo ante Middlesbrough en la Copa de la Liga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace. Foto: cpfc.co.uk

    Darío Osorio comienza a tener espacio en el Crystal Palace. El chileno fue titular y jugó hasta el minuto 59 en la victoria por 3-0 de su equipo ante Middlesbrough en la Copa de la Liga.

    Tras el partido, en Inglaterra empiezan a mirar con buenos ojos sus actuaciones. El sitio oficial del propio Crystal Palace destacó su cometido. “Los nuevos fichajes impresionaron, y Osorio fue clave en la primera ocasión clara del partido a los 13 minutos”, señaló la crónica del encuentro.

    El portal Who Scored, en tanto, se refirió a la posición que le dio el técnico Pierre Sage, con libertad en el sector derecho del ataque. “Darío Osorio, Quinten Timber y Yéremy Pino brindaron apoyo ofensivo por detrás de Jorgen Strand Larsen”, señalaron.

    Osorio en el Crystal Palace. Foto: cpfc.co.uk

    Por su parte, en el relato de Sky Sports puntualizaron uno de los intentos de Osorio en el primer tiempo: “Tuvo un disparo con la derecha desde fuera del área, pero fue bloqueado”.

    Lo cierto es que, en números, Osorio completó 12 pases correctos de 15, es decir, tuvo un 80% de precisión. Además, completó dos regates y registró un tiro que fue interceptado. Precisamente el remate que destacó Sky Sports. Además, ganó tres de siete duelos, mientras que cometió tres infracciones.

    Tras el partido, el entrenador Sage destacó el nivel de su equipo y le dejó una advertencia al plantel. “No tienen que rendirse y también tienen que dar lo mejor de sí mismos”, dijo.

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