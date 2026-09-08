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    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Pierre Sage realiza una valoración positiva del rendimiento de su equipo luego de la clasificación en la Copa de la Liga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Técnico del Crystal Palace destaca el rendimiento colectivo en la primera titularidad de Darío Osorio en Inglarerra. Foto: cpfc.co.uk

    Darío Osorio tuvo su primera titularidad en Inglaterra. El delantero chileno jugó hasta el minuto 59 en el triunfo por 3-0 del Crystal Palace frente a Middlesbrough en la Copa de la Liga. Cuando fue sustituido, su equipo ya ganaba 2-0.

    Después del partido, el técnico Pierre Sage realizó una valoración positiva del rendimiento del elenco londinense. “No jugamos bien al principio del partido, pero empezamos a jugar bien cuando marcamos el primer gol. Fue una buena acción colectiva”, reconoció.

    “En este momento controlamos el balón. Al final, marcamos. Es una buena señal. Durante la primera parte, no estuve muy contento con nuestra forma de defender.”, añadió.

    Osorio jugó hasta el minuto 59. Foto: @cpfc

    Luego destacó el alza de sus dirigidos: “Tuvimos problemas cuando jugaron entre nuestras líneas, pero corregimos ese tipo de cosas durante el descanso. En la segunda parte mejoramos y pudimos marcar. No tuvimos la posesión, pero son un buen equipo. Quiero felicitarlos, jugaron bien”, dijo.

    El entrenador no respondió puntualmente por Osorio. A quien si le dio elogios individualmente fue Jorgen Strand Larsen, autor de dos goles y una asistencia en Crystal Palace. “Siempre es un buen problema cuando un jugador rinde así. Es bueno para los demás porque no tienen que rendirse y también tienen que dar lo mejor de sí mismos”, comentó.

    Tengo que controlar su estado físico porque jugó 45 minutos contra el Fulham, ahora lleva 65 minutos y jugamos el sábado”, agregó.

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