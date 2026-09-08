Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

El exmandatario demócrata de 83 años emitió el comunicado con motivo del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Próstata, que se celebra en septiembre.

El expresidente Joe Biden afirma que el tratamiento de radiación para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”, semanas después de que su hijo Hunter admitiera que la enfermedad se había extendido a los huesos y le provocaba un dolor “debilitante”.

“Estoy profundamente agradecido a los médicos, enfermeros y demás profesionales sanitarios que ayudaron a controlar mi cáncer y que siguen cuidándome tan bien. Su destreza, dedicación y compasión significan mucho”, declaró Biden el martes en su cuenta de X.

“El tratamiento de radiación del otoño pasado funcionó según lo previsto, y sigo dedicándome a las cosas que me importan, como terminar mis memorias”, añadió.

El exmandatario demócrata de 83 años emitió el comunicado con motivo del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Próstata, que se celebra en septiembre.

Every September we mark Prostate Cancer Awareness Month. This year it’s more personal for me.



More than 330,000 American men this year will hear the words we did last spring when I was diagnosed with prostate cancer. By the time we found it, it had already spread to my bones.… — Joe Biden (@JoeBiden) September 8, 2026

“Este año, para mí es algo más personal”, escribió Biden, quien destacó que “más de 330.000 hombres estadounidenses escucharán este año las mismas palabras que nosotros escuchamos la primavera pasada, cuando me diagnosticaron cáncer de próstata. Para cuando lo detectamos, ya se había propagado a los huesos”.

Estas son sus primeras declaraciones sobre su propia salud desde que Hunter Biden dijera a la BBC el mes pasado que el cáncer había “hecho metástasis en los huesos y más allá”, y que resultaba “muy doloroso” y “muy debilitante en muchos aspectos”, según consignó el Daily Mail.

Hunter comentó que le gustaría que su padre “se quejara más, porque la situación no es buena”.

La oficina de Biden reveló en mayo de 2025 -menos de cuatro meses después de que dejara la Casa Blanca- que se le había diagnosticado una forma “agresiva” de cáncer de próstata.

Se sometió a una cirugía por cáncer de piel el pasado mes de septiembre y, al mes siguiente, inició tratamientos de radioterapia y hormonoterapia para el cáncer de próstata.

Jill Biden declaró a la NBC en junio que su esposo vivirá con cáncer el resto de su vida. “Creo que si le hubieran diagnosticado simplemente cáncer de próstata, sería una cosa distinta, porque eso se puede curar; pero el hecho de que haya hecho metástasis en los huesos cambia totalmente la situación”, dijo ese mes.

“Así que creo que Joe vivirá con cáncer el resto de su vida”, agregó.