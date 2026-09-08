El cobre vuela mientras el mercado evalúa si la tonelada logrará los US$ 15.000

Los precios del cobre no paran de subir, lo que supone la mejor noticia para la economía chilena que vive un momento complicado con tasas de crecimiento negativas, un mercado laboral con casi un millón de desocupados y, justo hoy, un IPC que superó con creces la proyección de los expertos.

El metal rojo se encamina a un año récord con promedios nunca antes vistos. En la jornada de este martes, la libra saltó 1,35% en la Bolsa de Metales de Londres (BML) hasta los US$ 6,68, su segundo nivel más alto de la historia en términos nominales.

De acuerdo a Cochilco, con el cierre de hoy el precio promedio del año subió a US$ 6,04, lo que representa un incremento de más de 40% frente a igual periodo 2025.

Aunque le falta un trecho para superar el máximo de US$ 6,73 registrado el pasado 17 de agosto, la mirada se centra ahora en el valor de la tonelada. De acuerdo a Cochilco, esta llegó a US$ 14.737 en la BML, siendo los US$ 15.000 la próxima meta a alcanzar.

Detrás de los altos precios y las proyecciones está la incertidumbre en torno a los aranceles que planea aplicar Washington. Estados Unidos proyecta la implementación de un arancel universal gradual del 15% sobre el cobre refinado a partir de 2027, el cual podría elevarse al 30% desde 2028.

Los posibles aranceles de EE.UU. han empujado con fuerza al precio y el flujo de las reservas se han ido al Comex. ©Claudio Pérez

“¿Llegará a los US$ 15.000 esta semana debido a la confusión arancelaria de Trump? Claro, es posible”, dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum. “Puedes elegir cualquier cifra elevada cuando hay tanto capital especulativo detrás de una idea de inversión”, agregó el experto citado por la agencia Reuters.

Los inventarios del metal

En ese contexto, las reservas del metal rojo han empezado a migrar precisamente a Estados Unidos. De acuerdo a Cochilco, los inventarios en el Comex de Nueva York treparon hasta las 695.625 toneladas métricas el 4 de septiembre, más del doble que las 237.725 TM de la Bolsa de Metales de Londres registradas ayer, lo que confirma la poca disponibilidad que hay fuera del gigante del norte.

“Las existencias en Londres se han estabilizado alrededor de 234 mil toneladas, pero más de la mitad está comprometida para retiro, mientras que Shanghái mantiene apenas unas 63 mil toneladas, el menor nivel desde comienzos de 2024. Al mismo tiempo, COMEX concentra cerca de 696 mil toneladas, un récord”, dijo en un informe Emanoelle Santos, de la plataforma XTB.

Los altos precios del cobre son la mejor noticia para la debilitada economía chilena y debieran ayudar a las arcas fiscales. ©Claudio Pérez

De acuerdo a Reuters, el cobre podría ser vulnerable a una toma de ganancias si el dólar se recupera tras la publicación del IPC, advirtió la corredora Sucden Financial en un informe. Cabe señalar que un dólar más fuerte encarece los metales cotizados en esa moneda para los inversionistas que operan con otras divisas.

Con todo, aún hay espacio para nuevas alzas si el cobre se mantiene sobre los US$ 14.400, señaló Sucden.

La proyección de Morgan Stanley para el cuarto trimestre, de US$14.250, podría ser superada dependiendo de cómo y cuándo se adopte alguna decisión sobre aranceles, afirmó Amy Gower, directora de estrategia de metales y materias primas mineras del banco, quien mantiene una visión positiva sobre el cobre para lo que resta de 2026.

“No obstante, nos mostramos más cautos de cara a 2027, año en el que es probable que la demanda de importaciones de Estados Unidos se debilite, tanto si se aplican aranceles como si se descartan”, indicó Gower.

El impacto en la economía es positivo, pero no suficiente

Desde cualquier óptica, el valor es la mejor noticia para Chile. Un precio del cobre alto mejora significativamente el valor de las exportaciones del país, la mitad de las cuales corresponden solo al metal rojo. Para los expertos, esto redunda en mayor niveles de inversión, mejora de las cuentas fiscales y se traduce en un impulso a la actividad.

“El precio de tendencia del cobre subió de US$4,38 a US$5,37, así que ya tenemos efectos positivos en las exportaciones (superávit comercial acumulado es récord histórico) y la parte fiscal se beneficia, pero tod igual se ve complicado. La economía no crece, el desempleo sube y el dólar también. Este escenario del cobre ayuda pero no es suficiente para mejorar expectativas o al crecimiento”, dijo Alejandro Fernández, de Gemines Consultores.

Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advierte, no obstante, que se debe distinguir el precio del tema del volumen de los envíos porque solamente estamos recibiendo más dólares por la misma cantidad de metal

De acuerdo a Cochilco, la tonelada de cobre se transó en US$ 14.737 ©Claudio Pérez

“Para dimensionarlo, Chile exporta del orden de 5,8 a 6 millones de toneladas de cobre al año -unos 13.000 millones de libras-, de modo que cada centavo que sube el precio por libra significa cerca de US$ 130 millones adicionales al año en el valor de nuestras exportaciones. Es una sensibilidad enorme: por eso un precio en torno a US$6,68, con un promedio de 2026 que ya bordea los US$6, sostiene buena parte del récord exportador del país”, sostuvo.

En efecto, el valor de las exportaciones de cobre alcanzó os US$ 4.625 millones en agosto, una baja de 3,2% contra el mismo mes 2025. Fue además su menor nivel desde julio de 2025 (US$4.377 millones) y su mayor caída desde diciembre de 2023 (-9,3%).

Por su parte, la producción de cobre nacional alcanzó las 2,9 millones de toneladas del mineral entre enero y julio de este año, desde 3,1 millones de toneladas el mismo plazo del año pasado, de acuerdo con información del INE.

Desde una perspectiva histórica, y ocupando los registros del INE y de Cochilco, la producción de cobre de los primeros siete meses del año son los más bajos en más de dos décadas. Fue hace 23 años, el 2003, cuando Chile vio niveles tan bajos de producción como los de este año, periodo en que se totalizaron 2,8 millones de toneladas a julio.