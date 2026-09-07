Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

La tarde del pasado jueves, personal de Gendarmería trasladó al exdirector de Sartor AGF (Administradora General de Fondos), Carlos Larraín Mery (49), desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El cambio de recinto representa un triunfo para su defensa, liderada por la abogada Catherine Lathrop, tras pasar 15 días recluido en Santiago 1. En este último penal continúan privados de libertad otros dos involucrados en el caso Sartor: el fundador de Sartor Financial Group, Pedro Pablo Larraín (47), y el socio fundador del factoring Emprender Capital, Sergio Yáñez Astete (64).

En paralelo, durante la mañana de este lunes, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago revisó un recurso de amparo interpuesto a favor de Yáñez Astete, motivado por las demoras de Gendarmería para informar sobre la factibilidad de su traslado a Capitán Yáber. En la audiencia urgente de cautela de garantías, su defensa alertó que el imputado presenta problemas de salud de base y habría recibido amenazas por parte de otros internos, situación que compromete gravemente su seguridad e integridad.

En la misma instancia judicial se revisaron anticipadamente las solicitudes de traspaso de Pedro Pablo y Carlos Emilio Larraín Mery, programadas originalmente para el próximo 10 de septiembre. Durante la sesión, el abogado de Gendarmería leyó un informe negativo respecto al traslado de Pedro Pablo Larraín a Capitán Yáber. Ante este escenario, este último decidió desistir de su petición para que el cupo pueda beneficiar a Yáñez.

La posibilidad de nuevos ingresos se da luego de que, en los últimos días, se liberaran plazas en Capitán Yáber. Esto ocurrió tras la modificación de las medidas cautelares de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos imputados en la denominada “trama bielorrusa”, quienes pasaron a cumplir arresto domiciliario total.

En Capitán Yáber, Larraín se encontró con otro de los 11 imputados que se mantienen recluidos. Se trata de Michael Clark, exdirector de Azul Azul, y exdirector de Sartor AGF.

El abogado Jaime Winter asesora a Pedro Pablo Larraín y Sergio Yáñez es representado por Esteban Olivares.

El Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en avenida Pedro Montt 1853, comuna de Santiago, cuenta con una capacidad máxima de 16 internos. Tiene cuatro celdas de unos 12 a 18 metros cuadrados con camarotes, donde suelen dormir hasta cuatro reclusos en cada una de ellas.

Formalización

La audiencia de formalización por el caso Sartor comenzó el jueves 30 de julio de 2026 y se extendió durante una semana. Durante la formalización, el Ministerio Público acusó que los ejecutivos estructuraron un esquema donde los fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros invertían su dinero en fondos de inversión privados. A su vez, estos fondos privados eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor.

Según la Fiscalía, de esta forma priorizaron el beneficio de sus propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos, provocando un perjuicio que asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Sumadas ambas cifras, al dólar de hoy, el perjuicio asciende a unos US$ 191 millones.

En ese sentido, se detallaron una serie de operaciones realizadas para mantener a flote negocios personales con dinero de terceros, donde se destacó lo relativo al factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, dijo la Fiscalía, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego, a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín, tomar el control de la empresa. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.