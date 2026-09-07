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    Política

    Canciller tras cita con Schubert y Ossandón por Argentina: “La defensa de nuestra soberanía es inclaudicable”

    Francisco Pérez Mackenna se reunió con los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados para abordar los principales lineamientos y estrategia de Chile en materia de política exterior.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras la serie de declaraciones al otro lado de la cordillera respecto al Estrecho de Magallanes, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, Manuel José Ossandón y Stephan Schubert.

    Según se informó en un comunicado de la cartera, el canciller abordó con ambos legisladores las relaciones con Argentina y los principales lineamientos y estrategia de Chile en materia de política exterior.

    “La política exterior es un tema de Estado y debe ser abordado con unidad y máxima seriedad. La defensa de nuestra soberanía es inclaudicable y por eso es fundamental mantener una coordinación permanente con el Congreso para que Chile actúe con una sola voz en defensa de su territorio”, expresó Pérez Mackenna en una declaración en video difundida tras el encuentro.

    Los presidentes de las comisiones valoraron estas reuniones de trabajo, la relevancia de abordar la política exterior como un tema de Estado y destacaron el trabajo de Cancillería.

    La Cancillería recordó que la semana pasada los gobiernos de Chile y Argentina publicaron una declaración conjunta en que se reafirmó que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”.

    “El Estrecho Magallanes es chileno, no hay ninguna discusión”

    “Hablamos de Argentina, aquí quedó claro los acuerdos que existen, nuestras posiciones, que nuestra soberanía no se negocia. Claramente el Estrecho Magallanes es chileno, no hay ninguna discusión”, manifestó el senador Manuel José Ossandón, tras el encuentro, también en una declaración en video difundida desde el Minrel.

    También se difundió una declaración del diputado Stephan Schubert.

    “Es importante entender que estas son políticas de Estado que trascienden los gobiernos y es bueno también ver que el canciller junto con su equipo están trabajando y enfrentando y viendo cómo resolver cada una de estas situaciones. Creo que es relevante que podamos conversar, creo que es importante también la mirada que pueda aportar el parlamento a lo que está ocurriendo, pero sobre todo la tranquilidad de ver que hay un equipo de profesionales que está trabajando y que lo viene haciendo desde hace muchos años con una continuidad, con una mirada de Estado respecto de esta y otras situaciones”, planteó.

    Más sobre:RR.EE.Francisco Pérez MackennaArgentinaEstrecho de MagallanesCongresoSenadoCámara de DiputadosStephan SchubertManuel José Ossandón

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