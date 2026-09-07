El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

A un paso de ser candidato oficial para presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quedó Antonio Walker, actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricutura (SNA).

Esto luego que el directorio de ese gremio acordara postularlo a la testera del máximo gremio empresarial. De acuerdo al comunicado enviado por la SNA. Walker cuenta con la trayectoria, experiencia y liderazgo necesarios para asumir este desafío y representar al mundo empresarial en un momento especialmente relevante para el país.

Asimismo, destacaron su experiencia gremial, empresarial y pública incluido su paso como ministro de Agricultura. “Esto le ha permitido conocer distintas realidades, tanto del sector productivo como de la administración del Estado, y desarrollar una especial capacidad para tender puentes, dialogar y construir acuerdos entre distintos actores”.

Para el gremio del agro, “Chile necesita recuperar el crecimiento, impulsar la inversión y el empleo, fortalecer la seguridad y reconstruir confianzas. Creemos que Antonio reúne los atributos para contribuir, desde la CPC, a articular al mundo empresarial, promover una agenda que permita enfrentar estos desafíos y avanzar en los acuerdos que el país necesita”.

Luego de este respaldo. Walker evaluará durante los próximos días si acepta el desafío, considerando sus actuales actividades empresariales y las implicancias que tendría asumir una responsabilidad de esta naturaleza.

La decisión la comunicará en las próximas semanas. De ser afirmativa, la SNA conversará con las demás ramas de la CPC para poner su nombre a disposición, recoger sus opiniones y escuchar sus visiones de cara al proceso que viene.

El jueves pasado, el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen (2021-2023) había abierto la carrera para la próxima elección para la CPC, quien ya cuenta con el respaldo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

27 Mayo 2021 Entrevista a Richard von Appen nuevo Presidente de la Sofofa. Foto : Andres Perez27 Mayo 2021 Entrevista a Richard von Appen nuevo Presidente de la Sofofa. Foto : Andres Perez Andres Perez

Como posibles candidatos aparecen ambién el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso (2018-2020). Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Corporación Ciudades promoviendo proyectos de planificación urbana como los laboratorios urbanos junto al MIT.

Y se menciona al exministro de Economía del primero gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, quien sería el candidato de la banca, ya que es director de banco Santander.