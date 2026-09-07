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    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    El pago llega automáticamente junto a la pensión y aumenta si existen cargas familiares acreditadas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año? Foto referencial de archivo

    Durante septiembre se facilitan los pagos del Aguinaldo de Fiestas Patrias, beneficio dirigido a las personas pensionadas del país.

    Se trata de una entrega administrada por el Instituto de Previsión Social que llega de forma automática junto a la pensión.

    Es por lo anterior que el organismo recuerda a sus usuarios que este programa no requiere realizar ningún trámite, con el objetivo de evitar los fraudes digitales. Cabe aclarar que el IPS nunca solicita dinero ni claves bancarias.

    Monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

    Las personas pensionadas reciben un Aguinaldo de Fiestas Patrias de $25.280, junto a su depósito de septiembre.

    Además, al monto se suman $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica el Instituto de Previsión Social.

    Pueden recibir el aguinaldo las personas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

    • Pensionados del Instituto de Previsión Social, incluidas las personas con PGU y Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
    • Pensionados de Dipreca y Capredena.
    • Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo.
    • Personas que reciben Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa (Ley N° 21.419).
    • Pensionados del Sistema de AFP, solo si reciben, además, el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o Garantía Estatal.

    Ante dudas sobre el pago del aguinaldo se dispone de la plataformas ips.gob.cl, chileatiende.cl, el call center 101 o el número 600 440 0040 y las redes sociales de ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, además de la atención presencial en sucursales de todo el país.

    Lee también:

    Más sobre:BonosBeneficiosAguinaldoAguinaldo pensionadosAguinaldo Fiestas PatriasFiestas PatriasPensionadosAguinaldo Fiestas Patrias 2026IPSBeneficiariosRequisitosMontoFecha de pagoCarga familiar

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