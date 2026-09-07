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    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    El head coach nacional detalla los pilares del plan que pone énfasis en el aspecto individual de cada jugador. Eso sí, aboga por la obtención de recursos económicos para seguir financiando el camino de los Cóndores al Mundial.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El capitán Santiago Videla levanta la inédita copa del Americas Rugby Championship. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport.

    La conquista del título del Americas Rugby Championship se convirtió en un hito para la disciplina en el país. La victoria agónica de Chile XV sobre Argentina XV es la ratificación del progreso de la disciplina, en este caso con un equipo que mezcló a integrantes de los Cóndores y a figuras emergentes. El objetivo: satisfacer diversos focos tanto inmediatos como futuros.

    “Me saco el sombrero por los jugadores en estas últimas tres semanas, desde el camp que tuvimos. Ha sido bien intenso, mucho cierre, mucha concentración. Así va a ser de ahora en adelante, así va a ser la ventana de noviembre y el próximo año”, recalcó en diálogo con ESPN el capitán Santiago Videla.

    Precisamente, la idea de Pablo Lemoine fue citar a varias figuras jóvenes que se preparan para el Mundial Sub 20, que se disputará en el país durante las próximas semanas. “El objetivo era darles rodaje a los más chicos, a jugadores juveniles que vienen a jugar el Challenger M-20 en un par de meses más, que demostraron, que levantaron la mano y así lo hicieron”, destacó Videla.

    “El equipo se está abriendo, es cada vez más amplio, hay cada vez más gente y cada vez más unidos”, valoró el histórico jugador, autor del tanto que llevó a los Cóndores por primera vez a un Mundial, en aquel recordado partido frente a Estados Unidos en Norteamérica, que le terminó dando los boletos a la cita celebrada en Francia.

    El mismo Lemoine explica a El Deportivo en qué consiste su plan, pero nuevamente se topa con la falta de recursos. “La verdad que tenemos bastante competencia proyectada, tenemos una cantidad de planes a seguir adelante. Como siempre, estamos en esa búsqueda de financiación y de que la carrera de los Cóndores sea una carrera conjunta, del privado, del ámbito público y después de lo deportivo. Siempre estamos en esa conjunción, en esa búsqueda de un proyecto más grande, para más gente”, destaca.

    En ese contexto, apunta a la masificación. “Con el rugby de base como bandera, nosotros no queremos separar el alto rendimiento del rugby de base; queremos que los Cóndores sean de todo el rugby chileno. Lo demostramos creo que con acciones; de irnos a las regiones, estar en contacto con los diferentes proyectos sociales o deportivos. El camino al Mundial va a ser un camino de que el rugby chileno llegue todo junto y no llegue un grupito de 33 jugadores y 15 del staff. La idea es un proyecto país y en eso estamos”, subraya.

    Nuevamente se detiene en la importancia de conseguir los recursos para llegar de la mejor manera al Mundial del próximo año. “El proyecto tiene demanda económica por lo grande que es en sí mismo y por lo abarcativo. Eso es una de las cosas que queremos realmente transmitir y dejar bien claro que el proyecto Cóndores va de la mano de la inversión que se le pueda hacer y esa es una de las cosas importantes”, advierte.

    “Después, lo deportivo lo tenemos, la conexión con la gente la tenemos, queremos defender claro lo que nos hemos puesto como objetivo, representar al deporte chileno y a los que integran la comunidad del rugby. Nuestro foco principal hoy es conseguir los fondos para la preparación del 2027″, concluye.

    El giro psicológico

    Otro aspecto muy destacado dentro de los Cóndores, es el trabajo multidisciplinario que se está realizando con todos sus integrantes. “Hace mucho tiempo que estamos trabajando sobre aspectos generales, ahora lo que hemos hecho en todo es una política nueva que estamos usando para el Mundial que viene, que es un cambio individual en los jugadores, desde lo técnico, lo físico, lo nutricional y lo psicológico”, adelanta.

    “Esa búsqueda de un trabajo individual, de estar más cerca, de entender mejor al jugador, de entender todo el aspecto personal, cómo puede llegar a afectar en lo deportivo... Primero personal, por supuesto, y después colectivo, porque hay un efecto directo en lo colectivo. Entonces, estamos trabajando mucho con eso y estamos súper concentrados en que el jugador tenga una contención y entender nosotros el momento del jugador”, detalla.

    En este caso el enfoque personal es un prioridad. “El jugador es una persona como cualquier otra que tiene sus altos, sus bajos, sus momentos buenos y malos, y no podemos evaluar todo eso únicamente por si está bien físicamente o no”, enfatiza.

    De este modo, Pablo Lemoine aspira a seguir revolucionando el rugby chileno como lo ha hecho desde su llegada al país en 2018, dejando una huella impresionante en el desarrollo de la actividad en el país.

    Más sobre:CóndoresLa Tercera PMRugbyPablo LemoineSantiago VidelaMundial de RugbyChile XVAmericas Rugby Championship

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