SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    El trabajo se centró en cómo la interacción de diferentes órganos puede influir en la función cerebral y la toma de decisiones. Fue dirigido por científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke y la Charité – Universitätsmedizin Berlin, en colaboración con otras instituciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

    Un nuevo estudio concluyó que el control selectivo del ritmo respiratorio humano puede influir en la toma de decisiones, al modular la función cardíaca y cerebral.

    La investigación fue dirigida por científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke y la Charité – Universitätsmedizin Berlin, en colaboración con instituciones como la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Naval Alemán de Medicina Marítima.

    El equipo se centró en cómo la interacción de diferentes órganos puede influir en la función cerebral y, por lo tanto, en la toma de decisiones. Los hallazgos fueron publicados en la revista Neuron.

    De acuerdo a los autores, su trabajo demuestra que la exhalación prolongada aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la sensibilidad cerebral a la recompensa.

    La jefa del Departamento de Neurociencia de la Decisión y Nutrición del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke, Soyoung Q. Park, explicó: “Nuestras decisiones rara vez están determinadas únicamente por información externa. Más bien, nuestro juicio surge de la interacción entre los procesos cognitivos y nuestro estado corporal actual”.

    “Hasta ahora se desconocía cómo la regulación consciente de nuestro cuerpo, por ejemplo, mediante la respiración dirigida, podía controlar activamente nuestro proceso de toma de decisiones. Queríamos generar un cambio fisiológico utilizando un patrón de respiración lenta para modificar la calidad de nuestras decisiones”.

    Para su estudio, el equipo observó a 41 participantes sanos en un entorno de investigación multimétodo, mientras tomaban decisiones arriesgadas siguiendo protocolos de respiración específicos.

    Los voluntarios siguieron señales visuales de respiración y respiraron a su ritmo natural o más lentamente con una exhalación prolongada (inhalar durante 2 segundos y exhalar durante 8). Mientras respiraban, se les pidió que tomaran varias decisiones complejas.

    Simultáneamente, los investigadores registraron la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional y monitorizaron parámetros respiratorios, actividad cardíaca, conductancia cutánea y reacciones pupilares.

    Al combinar estas mediciones, pudieron analizar si la respiración lenta con exhalación prolongada no solo reducía la frecuencia cardíaca, sino que si también influía en el procesamiento de la recompensa en el cerebro.

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones

    Los científicos vieron que la respiración lenta con exhalación prolongada conducía a decisiones más arriesgadas al disminuir la frecuencia cardíaca.

    Las decisiones arriesgadas estaban más guiadas por las potenciales recompensas, mientras que la consideración de las potenciales pérdidas permanecía inalterada.

    Junto con ello, observaron una mayor actividad en la corteza prefrontal ventromedial y el área del precúneo. Según los autores, estas dos regiones cerebrales influyen tanto en los intervalos de tiempo entre latidos cardíacos como en la sensibilidad a la recompensa.

    El autor principal de la investigación, Wenhao Huang, dijo refiriéndose a los resultados: “Nuestro trabajo subraya, por lo tanto, el papel transformador de las intervenciones basadas en la respiración. La interacción entre la respiración y la dinámica cardíaca hace que el cerebro sea más receptivo a las recompensas”.

    Los científicos sostienen que sus hallazgos amplían el campo de la investigación sobre la interacción cuerpo-cerebro y respaldan los llamados modelos neuroviscerales, que postulan que la condición física influye notablemente en los procesos cognitivos.

    “Las técnicas de respiración han acompañado a la humanidad durante milenios en diversas religiones y culturas. Con este estudio, proporcionamos evidencia científica de que se trata de un método fiable y específico capaz de controlar nuestras decisiones”, comentó Soyoung Q. Park.

    Tras la publicación de su reciente estudio, el equipo planea investigar si los efectos observados pueden generalizarse a una población clínica más amplia, como las personas con sobrepeso.

    “Dado que las decisiones alimentarias están fuertemente influenciadas por la evaluación de la recompensa y el estado físico, la regulación específica de la respiración también podría desempeñar un papel en la percepción consciente y la gestión más eficaz del comportamiento alimentario”, planteó la jefa del Departamento de Neurociencia de la Decisión y Nutrición.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaCerebroRespiraciónNeurocienciaCorazónPsicologíaPsiquiatríaNeurologíaSalud TendenciasSaludLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    Desarticulan centro de distribución de droga en la ex Penitenciaría: operaba en sector que albergaba a reos trasladados a Talca

    Paulina Vodanovic acusa “irresponsabilidad” en manejo de Cancillería ante Argentina y respalda interpelación a Pérez Mackenna

    Identifican a menor de 12 años como autor de ataques con bombas molotov contra Bomberos y Carabineros en Huechuraba

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    Lo más leído

    1.
    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    2.
    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    3.
    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    4.
    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    5.
    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa
    Chile

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

    Desarticulan centro de distribución de droga en la ex Penitenciaría: operaba en sector que albergaba a reos trasladados a Talca

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío
    Negocios

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Reforma al mercado de capitales incluirá fomento al ahorro en APV y gobierno ingresaría el proyecto este miércoles

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos
    Tecnología

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas
    Mundo

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    “Un terrible punto muerto”: Jefe del Pentágono durante gobierno de Obama advierte que la guerra de Irán podría prolongarse otros seis meses

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?