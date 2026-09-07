Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

Un nuevo estudio concluyó que el control selectivo del ritmo respiratorio humano puede influir en la toma de decisiones, al modular la función cardíaca y cerebral .

La investigación fue dirigida por científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke y la Charité – Universitätsmedizin Berlin, en colaboración con instituciones como la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Naval Alemán de Medicina Marítima.

El equipo se centró en cómo la interacción de diferentes órganos puede influir en la función cerebral y, por lo tanto, en la toma de decisiones. Los hallazgos fueron publicados en la revista Neuron.

De acuerdo a los autores, su trabajo demuestra que la exhalación prolongada aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la sensibilidad cerebral a la recompensa .

La jefa del Departamento de Neurociencia de la Decisión y Nutrición del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke, Soyoung Q. Park, explicó: “Nuestras decisiones rara vez están determinadas únicamente por información externa. Más bien, nuestro juicio surge de la interacción entre los procesos cognitivos y nuestro estado corporal actual”.

“Hasta ahora se desconocía cómo la regulación consciente de nuestro cuerpo, por ejemplo, mediante la respiración dirigida, podía controlar activamente nuestro proceso de toma de decisiones. Queríamos generar un cambio fisiológico utilizando un patrón de respiración lenta para modificar la calidad de nuestras decisiones”.

Para su estudio, el equipo observó a 41 participantes sanos en un entorno de investigación multimétodo, mientras tomaban decisiones arriesgadas siguiendo protocolos de respiración específicos.

Los voluntarios siguieron señales visuales de respiración y respiraron a su ritmo natural o más lentamente con una exhalación prolongada (inhalar durante 2 segundos y exhalar durante 8). Mientras respiraban, se les pidió que tomaran varias decisiones complejas.

Simultáneamente, los investigadores registraron la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional y monitorizaron parámetros respiratorios, actividad cardíaca, conductancia cutánea y reacciones pupilares.

Al combinar estas mediciones, pudieron analizar si la respiración lenta con exhalación prolongada no solo reducía la frecuencia cardíaca, sino que si también influía en el procesamiento de la recompensa en el cerebro.

Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones

Los científicos vieron que la respiración lenta con exhalación prolongada conducía a decisiones más arriesgadas al disminuir la frecuencia cardíaca .

Las decisiones arriesgadas estaban más guiadas por las potenciales recompensas, mientras que la consideración de las potenciales pérdidas permanecía inalterada.

Junto con ello, observaron una mayor actividad en la corteza prefrontal ventromedial y el área del precúneo . Según los autores, estas dos regiones cerebrales influyen tanto en los intervalos de tiempo entre latidos cardíacos como en la sensibilidad a la recompensa.

El autor principal de la investigación, Wenhao Huang, dijo refiriéndose a los resultados: “Nuestro trabajo subraya, por lo tanto, el papel transformador de las intervenciones basadas en la respiración. La interacción entre la respiración y la dinámica cardíaca hace que el cerebro sea más receptivo a las recompensas” .

Los científicos sostienen que sus hallazgos amplían el campo de la investigación sobre la interacción cuerpo-cerebro y respaldan los llamados modelos neuroviscerales, que postulan que la condición física influye notablemente en los procesos cognitivos.

“Las técnicas de respiración han acompañado a la humanidad durante milenios en diversas religiones y culturas. Con este estudio, proporcionamos evidencia científica de que se trata de un método fiable y específico capaz de controlar nuestras decisiones” , comentó Soyoung Q. Park.

Tras la publicación de su reciente estudio, el equipo planea investigar si los efectos observados pueden generalizarse a una población clínica más amplia, como las personas con sobrepeso.

“Dado que las decisiones alimentarias están fuertemente influenciadas por la evaluación de la recompensa y el estado físico, la regulación específica de la respiración también podría desempeñar un papel en la percepción consciente y la gestión más eficaz del comportamiento alimentario”, planteó la jefa del Departamento de Neurociencia de la Decisión y Nutrición.