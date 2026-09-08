Hope: anuncian estreno en Chile de explosiva cinta surcoreana que compitió en Cannes

Hope tuvo su estreno mundial en la 79° edición del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro y se convirtió en uno de los filmes más comentados del certamen. Ahora, meses después, prepara su aterrizaje en Latinoamérica con el título Hope: El primer impacto.

El director Na Hong-jin, responsable de The wailing (2016), centra la atención de los habitantes de un pequeño pueblo minero rural de Corea del Sur amenazado por un monstruo.

Cuando los residentes, casi todos ancianos, reportan la aparición de una extraña criatura, la investigación del caso recae en el jefe del puesto policial Bum-seok (Hwang Jung-min) y en la policía novata Sung-ae (Hoyeon). Sin embargo, los refuerzos están ocupados con el combate de incendios forestales y las comunicaciones están cortadas.

Mientras la dupla intenta sostener la aldea, un grupo de cazadores liderado por Sung-ki (Zo In-sung) sube a las montañas tras el rastro del animal y descubre que se ha convertido en su presa. Esa es la semilla de un desastre que alcanza proporciones cósmicas.

Dirigido y escrito por Na Hong-jin, el largometraje también cuenta en su reparto con Alicia Vikander, Michael Fassbender y Taylor Russell.

Hope: El primer impacto es la película más cara de la historia de Corea del Sur. Y en su lanzamiento en ese país estuvo a la altura de las expectativas, superando el millón de espectadores en apenas tres días y batiendo récords locales.

La cinta debutará en salas chilenas el próximo 8 de octubre. Además, esa misma semana tendrá una función en Mubi Fest, que este año se celebrará en Matucana 100 entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre.

Revisa su trailer a continuación: