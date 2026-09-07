La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

Manuel Pellegrini responde a los elogios de Davide Ancelotti. Este martes, a las 16 horas, el Betis del Ingeniero visita al Lille recibe al equipo verdiblanco en la primera fecha de la ronda de liga de la Champions League. Se medirán el DT más joven de la competencia (37 años) ante el más veterano (72).

“Es alguien que no recibe el reconocimiento que merece, dado que cuenta con una trayectoria futbolística increíble. Ha cosechado grandes éxitos en este deporte. Quienes estamos empezando sentimos admiración por él. Solo tengo buenas palabras y una gran admiración hacia Pellegrini”, había dicho Ancelotti, hijo y exayudante de Carlo.

El estratega chileno también se refirió a su rival. “Él está comenzando su carrera como entrenador principal, pero tiene muchísima experiencia acumulada con su padre y será un gran entrenador en el futuro”, dijo.

Luego profundizó en su punto: “Me parece una maniobra muy importante de su parte de separarse de su padre. Creo que ya trabajó mucho con él y tiene de quién aprender; para mí, el mejor técnico de la historia es él (Carlo Ancelotti) y así lo demostró al haber ganado la liga en todas las grandes competiciones. Se separó para seguir su carrera, tiene la edad justa para hacerlo y seguramente va a ser un gran técnico con una idea futbolística parecida a la que tenía con su padre. Viene de un fútbol italiano, brasileño y alemán, habiendo acompañado a Carlo en todos sus equipos anteriores, así que me alegro mucho por él y estoy seguro de que va a ser un gran técnico. Ojalá mañana no le resulten las cosas, pero el resto de su carrera sí porque se lo merece”.

Pellegrini. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

El Ingeniero se refirió a las metas del Betis en la Champions. “Por supuesto que es algo muy importante, primero por darle la alegría a los hinchas del Betis de poder dar un paso más en Europa. Ya han sido, como usted dice, seis años anteriores donde hemos logrado clasificar a la Europa League todos los años más la Conference. El dar un paso gigante como llegar a la Champions, por supuesto, trae mayor exigencia, mayor alegría, y ojalá podamos hacer una muy buena Champions que vamos a afrontar desde el primer partido, sabiendo que son rivales complicados para intentar sumar puntos y ver hasta dónde nos permite llegar”, señaló.

“Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido”, enfatizó.

Para Pellegrini supone su regreso a la Champions tras casi una década. El Betis, en tanto, sumaba 21 años alejado de la competencia. “He tenido la suerte y la oportunidad de dirigir en siete Champions. Es una competición que atrae mucho, por lo cual es muy peligrosa; también he dado mi opinión antes y la digo ahora, al igual que en las ocasiones anteriores: la que pasa al final la factura es LaLiga. Uno puede hacer una gran Champions y, si en semifinales queda fuera, no sirve de nada si después miras hacia la Liga y no estás en competencia europea el próximo año”, explicó.

“Por eso es tan importante tener un plantel muy equilibrado que pueda responder en ambos frentes. Lo he dicho en otras charlas. ara mí siempre LaLiga va a tener la importancia mayor porque es el resumen de todo el año. Intentaremos, tanto en la Copa del Rey como en la Champions, tratar de llegar lo más arriba posible, y para eso tenemos que tener un plantel comprometido en las tres competiciones. No hay un equipo titular para LaLiga y otro para la Champions, hay un plantel y entre todos buscaremos llegar lo más lejos posible”, remarcó.