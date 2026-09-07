Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
La lluvia volvería a Santiago esta semana. Revisa el pronóstico, los días con mayor probabilidad de precipitaciones y las zonas más afectadas de la Región Metropolitana.
Los días primaverales y soleados en la Región Metropolitana pronto tendrán una pausa. Y es que el pronóstico muestra que una vaguada costera volverá a traer nubosidad y jornadas más inestables, con probabilidad de lluvia en la capital.
Hasta este lunes 7, hubo una seguidilla de altas temperaturas en Santiago: el termómetro se mantuvo sobre los 20 °C con cielos despejados.
Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), si bien las temperaturas primaverales perdurarán al menos hasta el 11 de septiembre, las nubes volverán a pintar el cielo de gris y el termómetro bajará varios grados.
Además, otros meteorólogos apuntan al retorno de las precipitaciones en Santiago. Esto es lo que dice el pronóstico, hasta ahora.
Cuándo vuelve la lluvia en Santiago, según el tiempo
De acuerdo a los meteorólogos, este martes 8 de septiembre el tiempo comenzará a cambiar en la Región Metropolitana: volverá la nubosidad en gran parte de los sectores, aunque perdurarán las temperaturas sobre los 20 °C.
Pero ya el miércoles 9, el cielo nublado cobrará más protagonismo, hará un poco más de frío y hasta podrían haber chubascos por la tarde, aseguró Lissette Aguilera, meteoróloga de Megatiempo.
Desde Meteored, coincidieron con este pronóstico: el meteorólogo Javier Hernández, de la plataforma, anticipó que todo comenzará con el cielo nublándose de a poco y el ingreso de aire frío proveniente de la costa.
El especialista precisó que en la tarde del miércoles 9 podrían registrarse chubascos aislados en las comunas cordilleranas. Sin embargo, el día clave de lluvia para Santiago será el jueves 10. Las zonas más afectadas serían los sectores altos y ubicados al oriente de la RM.
“En las localidades cordilleranas, la probabilidad de precipitaciones superaría el 95% durante la tarde y noche. En Santiago, en tanto, el modelo europeo proyecta actualmente una posibilidad de lluvias superior al 70%”, escribió.
Sin embargo, tanto Aguilera como Hernández apostaron a que se tratará de un evento débil: los montos no superarían los 3 mm de agua caída.
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