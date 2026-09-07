Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

Los días primaverales y soleados en la Región Metropolitana pronto tendrán una pausa. Y es que el pronóstico muestra que una vaguada costera volverá a traer nubosidad y jornadas más inestables, con probabilidad de lluvia en la capital.

Hasta este lunes 7, hubo una seguidilla de altas temperaturas en Santiago: el termómetro se mantuvo sobre los 20 °C con cielos despejados.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), si bien las temperaturas primaverales perdurarán al menos hasta el 11 de septiembre, las nubes volverán a pintar el cielo de gris y el termómetro bajará varios grados.

Además, otros meteorólogos apuntan al retorno de las precipitaciones en Santiago . Esto es lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

Cuándo vuelve la lluvia en Santiago, según el tiempo

De acuerdo a los meteorólogos, este martes 8 de septiembre el tiempo comenzará a cambiar en la Región Metropolitana: volverá la nubosidad en gran parte de los sectores, aunque perdurarán las temperaturas sobre los 20 °C.

Pero ya el miércoles 9, el cielo nublado cobrará más protagonismo, hará un poco más de frío y hasta podrían haber chubascos por la tarde, aseguró Lissette Aguilera, meteoróloga de Megatiempo.

Desde Meteored, coincidieron con este pronóstico: el meteorólogo Javier Hernández, de la plataforma, anticipó que todo comenzará con el cielo nublándose de a poco y el ingreso de aire frío proveniente de la costa.

Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

El especialista precisó que en la tarde del miércoles 9 podrían registrarse chubascos aislados en las comunas cordilleranas. Sin embargo, el día clave de lluvia para Santiago será el jueves 10. Las zonas más afectadas serían los sectores altos y ubicados al oriente de la RM.

“En las localidades cordilleranas, la probabilidad de precipitaciones superaría el 95% durante la tarde y noche. En Santiago, en tanto, el modelo europeo proyecta actualmente una posibilidad de lluvias superior al 70%” , escribió.

Sin embargo, tanto Aguilera como Hernández apostaron a que se tratará de un evento débil: los montos no superarían los 3 mm de agua caída.