SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Almirante (r) Julio Leiva: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    "Muchas veces caemos en algunas situaciones en las cuales, por ser buen vecino, hemos entregado parte de nuestro territorio y hemos sido en alguna medida débiles en la defensa de nuestra soberanía", advirtió el ex comandante en jefe de la Armada

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este lunes, el almirante en retiro Julio Leiva, ex comandante en jefe de la Armada, manifestó su inquietud ante la serie de declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes, las que, pese a ser rectificadas, darían cuenta de una estrategia del vecino país.

    “Nuestra historia con Argentina tiene un larga data y principalmente en aspectos de limitación de nuestras fronteras. Esto ha sido una constante en nuestra historia y lamentablemente en nuestro país esto no se conoce en profundidad, no se estudia y muchas veces caemos en algunas situaciones en las cuales, por ser buen vecino, hemos entregado parte de nuestro territorio y hemos sido en alguna medida débiles en la defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses nacionales”, advirtió, señalando que no se trata de “un hecho puntual”.

    Leiva firmó junto a otros exjefes de la marina chilena una carta a El Mercurio en la que plantean esa inquietud.

    “Nosotros somos un grupo de chilenos, seis en este caso, que sentimos profundamente lo que está ocurriendo y porque lo vivimos. Porque hemos estado allá, por qué hemos estado desplegados meses. Parte de los almirantes que firmaron estuvieron para la crisis de cuasi-guerra del año 78. Estuvieron desplegados meses en el sur esperando un combate final”, apuntó.

    Leiva sostuvo que no hay que analizar las declaraciones trasandinas de manera aislada y “hay que ver la película completa”.

    “La verdad es que para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente. Nada. Siempre va a haber algo que sacar de que ‘quedó pendiente de esto’, o ‘ahora con el cambio climático pasó esto otro’. O sea, siempre va a haber. Y teorías muy alambicadas que han surgido después de cada firma o de cada tratado”, expuso.

    El otrora mandamás de la marina chilena dijo que era necesario hacer énfasis en un asunto militar que subyace en esta trama.

    “Una cosa es el poder que nos da el ámbito jurídico, la razón, los tratados, el cumplimiento de las obligaciones. Y hay otra parte que es mantener una capacidad disuasiva para que liderazgos que de repente se salen de madre no nos lleven a una situación en que nos pongan en peligro a dos países hermanos. En una guerra no gana nadie, pierden todos. Dicen por ahí que pierde más el que pierde la guerra. Entonces, si no tenemos capacidad disuasiva, para hacer más difícil esa toma de decisiones, de querer emprender un tema ya subiendo el nivel y pasando a otras escalas, nosotros tenemos que invertir”, señaló.

    El almirante en retiro dijo que el gobierno de José Antonio Kast debe ser claro en estos temas.

    “Y hay que ser firme en ciertas posiciones en las cuales no se tranza. Y yo creo que el gobierno lo debe estar haciendo en su medida y vamos a estar todos detrás de él para apoyar todas estas medidas que son necesarias para mantener íntegra nuestra soberanía, cautelar nuestros intereses y nuestra seguridad nacional”, indicó.

    En esa línea, insistió en que es incongruente mantener una relación de “tanta amistad” cuando el vecino país mantiene decretos que “contravienen absolutamente los tratados ya vigentes”.

    “Eso es una inconsistencia del porte de una catedral”, comentó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:ArmadaJulio LeivaEstrecho de MagallanesArgentinaRR.EE.Desde la RedacciónDLRLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    3.
    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    4.
    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

    Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”
    Chile

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero
    El Deportivo

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis
    Cultura y entretención

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?