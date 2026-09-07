Almirante (r) Julio Leiva: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este lunes, el almirante en retiro Julio Leiva, ex comandante en jefe de la Armada, manifestó su inquietud ante la serie de declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes, las que, pese a ser rectificadas, darían cuenta de una estrategia del vecino país.

“Nuestra historia con Argentina tiene un larga data y principalmente en aspectos de limitación de nuestras fronteras. Esto ha sido una constante en nuestra historia y lamentablemente en nuestro país esto no se conoce en profundidad, no se estudia y muchas veces caemos en algunas situaciones en las cuales, por ser buen vecino, hemos entregado parte de nuestro territorio y hemos sido en alguna medida débiles en la defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses nacionales”, advirtió, señalando que no se trata de “un hecho puntual”.

Leiva firmó junto a otros exjefes de la marina chilena una carta a El Mercurio en la que plantean esa inquietud.

“Nosotros somos un grupo de chilenos, seis en este caso, que sentimos profundamente lo que está ocurriendo y porque lo vivimos. Porque hemos estado allá, por qué hemos estado desplegados meses. Parte de los almirantes que firmaron estuvieron para la crisis de cuasi-guerra del año 78. Estuvieron desplegados meses en el sur esperando un combate final”, apuntó.

Leiva sostuvo que no hay que analizar las declaraciones trasandinas de manera aislada y “hay que ver la película completa”.

“La verdad es que para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente. Nada. Siempre va a haber algo que sacar de que ‘quedó pendiente de esto’, o ‘ahora con el cambio climático pasó esto otro’. O sea, siempre va a haber. Y teorías muy alambicadas que han surgido después de cada firma o de cada tratado”, expuso.

El otrora mandamás de la marina chilena dijo que era necesario hacer énfasis en un asunto militar que subyace en esta trama.

“Una cosa es el poder que nos da el ámbito jurídico, la razón, los tratados, el cumplimiento de las obligaciones. Y hay otra parte que es mantener una capacidad disuasiva para que liderazgos que de repente se salen de madre no nos lleven a una situación en que nos pongan en peligro a dos países hermanos. En una guerra no gana nadie, pierden todos. Dicen por ahí que pierde más el que pierde la guerra. Entonces, si no tenemos capacidad disuasiva, para hacer más difícil esa toma de decisiones, de querer emprender un tema ya subiendo el nivel y pasando a otras escalas, nosotros tenemos que invertir”, señaló.

El almirante en retiro dijo que el gobierno de José Antonio Kast debe ser claro en estos temas.

“Y hay que ser firme en ciertas posiciones en las cuales no se tranza. Y yo creo que el gobierno lo debe estar haciendo en su medida y vamos a estar todos detrás de él para apoyar todas estas medidas que son necesarias para mantener íntegra nuestra soberanía, cautelar nuestros intereses y nuestra seguridad nacional”, indicó.

En esa línea, insistió en que es incongruente mantener una relación de “tanta amistad” cuando el vecino país mantiene decretos que “contravienen absolutamente los tratados ya vigentes”.

“Eso es una inconsistencia del porte de una catedral”, comentó.

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