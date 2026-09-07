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    Caso Julia Chuñil: Corte de Apelaciones de Valdivia vuelve a decretar prisión preventiva contra Javier Troncoso

    Desde el 16 de enero el imputado se mantenía privado de libertad, sin embargo, su defensa había logrado que su medida cautelar fuese reemplazada por arresto domiciliario total.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Javier Troncoso / Julia Chuñil

    La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió revocar la decisión adoptada el viernes 4 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Los Lagos y acogió un recurso presentado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, decretando que el imputado Javier Troncoso, el hijo de Julia Chuñil, se mantenga en prisión preventiva.

    El Ministerio Público sostiene que Troncoso dio muerte a su madre mediante asfixia, luego de que ella interviniera en el robo de dinero a un hombre de 90 años.

    Desde el 16 de enero se mantenía privado de libertad, sin embargo, su defensa había logrado que su medida cautelar fuese reemplazada por arresto domiciliario total.

    El imputado se encuentra formalizado por los delitos de parricidio, robo con intimidación e inhumación ilegal en la causa que investiga la muerte de su madre, Julia del Carmen Chuñil Catricura, cuyo rastro se perdió en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil.

    El tribunal de alzada estimó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y mantuvo su prisión preventiva.

    Esta determinación se fundamenta en la cantidad y gravedad de los delitos imputados, las altas penas asociadas que impiden el acceso a penas sustitutivas, y el resguardo de los bienes jurídicos afectados, tales como la vida, el vínculo de parentesco, la propiedad y la integridad de las personas.

    La investigación continúa en desarrollo a la espera de los resultados de diversas diligencias de investigación y pericias arqueológicas y de ADN, entre otras, informó la Fiscalía de Los Ríos.

    Más sobre:Julia ChuñilFiscalía Regional de Los RíosJavier Troncoso

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