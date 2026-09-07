Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

Recientemente la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) anunció la activación de giros adicionales para determinados beneficiarios del Seguro de Cesantía.

En concreto, personas que se encuentran recibiendo el Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder a dos pagos extra sin necesidad de realizar trámites.

La medida fue anunciada por la AFC ante la alta tasa de desocupación registrada recientemente, donde se alcanzó un 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, según datos del INE.

Pagos extra para personas cesantes

Las personas que reciben el Fondo de Cesantía Solidario y contaron con su quinto pago en agosto podrán acceder a dos pagos adicionales, de forma automática, para los meses siguientes.

El requisito a cumplir es que el afiliado permanezca cesante, lo que permitirá recibir el aporte en septiembre y octubre por montos que ascenderán al 30% de la renta imponible promedio.

También se aclara que el beneficio aplica tanto a personas que tuvieron contrato indefinido o a plazo fijo o por obra.