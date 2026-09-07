Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

Durante septiembre se facilita el pago de uno de los esperados beneficios del mes patrio, correspondiente al Aguinaldo de Fiestas Patrias, dirigido a trabajadores del sector público del país.

La entrega se encuentra determinada por ley y cuenta con dos tramos, según los ingresos registrados anteriormente por el empleado. Revisa los detalles a continuación.

Aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

El Aguinaldo de Fiestas Patrias de 2026 para el sector público tiene un monto máximo de $91.682 .

Dicha cifra se encuentra dirigida a trabajadores que cuenten con una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493.

Por su parte, el valor es de $63.645 para empleados que tengan ingresos mayores a lo indicado anteriormente.

Los montos fueron estipulados en la Ley 21.806 del reajuste de remuneraciones para trabajadores del sector público.

Por su parte, la entrega de un aguinaldo no es obligatoria en el sector privado. Aquellos trabajadores pueden recibir este beneficio si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.