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    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    El beneficio se facilita de forma anual a las familias de estudiantes que cumplen con determinados requisitos. Revisa los detalles a continuación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo? Foto referencial de archivo

    Uno de los beneficios que se entregan durante septiembre es el Bono Logro Escolar, que llega a familias con estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio que tengan un desempeño sobresaliente.

    Se trata de un aporte que forma parte del Ingreso Ético Familiar, por lo que no cuenta con un proceso de postulación y se facilita de forma automática al cumplir con los requisitos.

    Pago del Bono Logro Escolar

    El Bono Logro Escolar se facilita de forma automática al cumplir con los siguientes requisitos:

    • La familia recibe beneficios del Ingreso Ético Familiar.
    • El grupo está dentro del 30% de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.
    • El estudiante es menor de 24 años y cursa entre quinto básico y cuarto medio.
    • El estudiante pertenece al 30% de mejor rendimiento de su promoción.

    Al cumplir con lo mencionado se permite acceder al beneficio, que dispone de dos tramos para su entrega:

    • $85.057 para alumnos dentro del primer 15% de mejor rendimiento.
    • $51.036 para alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

    ChileAtiende aclara que el grupo familiar puede recibir el beneficio por más de un integrante.

    Además, el aporte es compatible con otros subsidios estatales, por lo que el pago podría sumarse a más transferencias dirigidas al grupo familiar.

    El monto asignado a las familias beneficiarias se podrá revisar próximamente en el sitio bonologroescolar.cl.

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