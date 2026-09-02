Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

El mercado del hardware para videojuegos atraviesa un momento complejo por el alza en los costos en memorias y almacenamiento. En este escenario, Lenovo decidió apuntar al segmento de entrada y expandir su catálogo con la nueva serie LOQ Essential y un par de monitores bajo la marca Legion.

El objetivo de la compañía es captar a quienes arman su primera configuración para jugar o crear contenido y buscan cuidar su presupuesto.

El debut de los LOQ Essential

La mayor novedad de esta actualización es el Lenovo LOQ Essential 15IPH11. Este modelo prescinde de una tarjeta gráfica tradicional. En su lugar, utiliza procesadores Intel Core Ultra de la serie 3 con gráficos integrados Intel Arc sobre una arquitectura de memoria unificada.

El sistema carece de un bloque fijo de memoria de video. El equipo extrae recursos de un pozo compartido según lo demanden los juegos o las aplicaciones creativas.

Gracias a esta decisión de diseño, Lenovo asegura que el equipo alcanza hasta 21 horas de autonomía. Además, cuenta con un chasis que opera a menor temperatura y genera menos ruido.

La pantalla de 15,3 pulgadas ofrece una relación de aspecto de 16:10 y una tasa de refresco de hasta 165 Hz.

Para los usuarios que prefieren la ruta clásica, la marca presentó también el LOQ Essential 15IRH11. Este segundo portátil mantiene la pantalla pero integra procesadores Intel Core de la serie 200 y una GPU Nvidia GeForce RTX 3050 .

Torres expansibles y pantallas de alta velocidad

Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

Para los usuarios de escritorio, el anuncio incluyó el LOQ Tower 17IRH11. Es un PC de formato torre con opciones de procesadores móviles Intel Core y tarjetas gráficas que llegan hasta la RTX 5060 Ti .

Una característica clave de este modelo es su sistema de actualización sin herramientas, ideal para que los jugadores novatos puedan cambiar piezas a medida que crecen sus necesidades tecnológicas.

El apartado visual se reforzó con dos monitores de 27 pulgadas de la línea Legion. El Legion 27Q-20 está pensado para el juego competitivo con una resolución QHD y una tasa de refresco de 320 Hz .

Por otro lado, el Legion 27U-20 ofrece un sistema de modo dual que permite al usuario alternar entre resolución UHD a 180 Hz y Full HD a 360 Hz .

Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

Ambos portátiles LOQ Essential llegarán al mercado en octubre con precios que parten en los 979 dólares. Los monitores debutarán en enero del próximo año, marcando el camino para la nueva generación de jugadores que buscan rendimiento pero también cuidar sus bolsillos.