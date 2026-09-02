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    Política

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    La parlamentaria sostuvo que la postura del senador republicano le hace daño a la política. Sobre la iniciativa del gobierno, aseguró que llegó “con el tejo pasado” y que, tal como fue presentada, “no puede ser aprobada”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    30-07-2026 CONSTANZA HUBE FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La diputada de la UDI Constanza Hube cuestionó este martes los términos en que el gobierno de José Antonio Kast presentó su reforma constitucional de seguridad y aseguró que “es indudable que fue un error” haber ingresado la iniciativa “con el tejo pasado” y sin viabilidad política.

    En conversación con CNN Chile, la parlamentaria sostuvo además que los proyectos deben ser evaluados por su contenido y no por el sector político que los impulsa. En ese sentido, marcó distancia de los dichos del senador republicano Cristián Vial, quien afirmó que habría votado en contra de la reforma solo si hubiese sido presentada por Jeannette Jara.

    El proyecto del Ejecutivo se enmarca en su Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y, entre otras materias, propone crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

    Este lunes, en medio de los reparos que la iniciativa ha generado incluso dentro del oficialismo, el gobierno rebajó su urgencia de suma a simple. El proyecto contempla que el Presidente pueda decretar el nuevo estado de excepción por hasta 240 días sin autorización del Congreso.

    Al abordar la propuesta, Hube sostuvo que fue presentada “con el tejo pasado” y que “es indudable que fue un error” la forma en que ingresó, pues consideró que, “tanto en lo que es la viabilidad jurídica como política”, resulta “inviable”.

    En ese contexto, la diputada fue consultada sobre cómo habría votado la iniciativa si hubiese sido presentada por Jeannette Jara, en caso de que la excandidata presidencial comunista hubiese llegado a La Moneda.

    “Una reforma de esta naturaleza, la idea de legislar... yo creo que es irrelevante quién la presente, especialmente en mi caso, que tengo una suerte de doble militancia porque soy constitucionalista y son las cosas a las que me he dedicado. Soy profesora de Derecho Constitucional, es un sombrero que no me puedo quitar, y me parece que así como está la reforma, no puede ser aprobada”, señaló Hube.

    Luego explicó que, si la iniciativa se hubiese mantenido en los términos en que fue presentada y sin disposición a introducir cambios, “lo habría votado en contra”. Sin embargo, destacó que ese no es actualmente el escenario, debido a que el Ejecutivo se abrió a modificar la propuesta.

    Hube también calificó como un “error” las declaraciones del senador Cristián Vial, quien el lunes afirmó que habría votado en contra de la reforma si hubiese sido presentada por Jara.

    “Porque no me parece, así es donde se le hace daño a la política (...)”, sostuvo. Luego, tras recordar un episodio con el exdiputado PC Hugo Gutiérrez, quien -según relató- habría rechazado una iniciativa solo porque la derecha la respaldó, Hube agregó que “es precisamente lo que nos diferencia, a mi juicio, de una izquierda irracional, ideológica, es precisamente que uno tiene que mirar los proyectos en su mérito y no por quién lo presente, inmediatamente tomar una decisión contraria a quien lo presente”.

    Ser oposición no significa ser obstruccionista, sino que uno puede ser propositiva”, señaló Hube. “No me parece que ese sea el tono, la manera en el fondo para dialogar y va en contra de la lógica del Parlamento”, agregó respecto del planteamiento del senador cercano al Partido Republicano.

    La parlamentaria sostuvo además que los cambios a la Carta Fundamental deben abordarse con especial cuidado “porque es el rayado de cancha y las reglas del juego, independiente del gobierno que esté de turno”.

    Los reparos de Hube a la reforma

    Sobre las medidas contempladas en la iniciativa, Hube insistió en que “indudablemente venía con el tejo pasado” y destacó que el gobierno se haya abierto a introducir modificaciones.

    “Se busca en la práctica es que sea más acotada, sin quitar lo esencial, pero los cambios a la Constitución tienen que ser quirúrgicos, acotados, al hueso y solucionar problemas que no tienen que ver con leyes”, agregó.

    En ese sentido, descartó que incorporar la seguridad pública a la Carta Fundamental suponga un problema para la democracia. “No hace daño”, señaló, aunque admitió que “puede ser redundante”.

    “Todo lo demás de ese artículo 9 bis que se estaba agregando, no es materia de las bases (de la institucionalidad) y segundo no es materia necesariamente de la Constitución y tercero, si va a estar, no puede estar allí”, explicó Hube.

    Respecto del contenido mismo de la propuesta, la diputada sostuvo que eliminaría el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y fortalecería el estado de emergencia. Asimismo, descartaría incorporar en la Constitución restricciones a derechos sociales para determinados condenados.

    “Me parece que no es un tema que sea materia constitucional y, en el caso dado que se quiera agregar, tiene que ser mucho más preciso”, añadió.

    Dardos contra Pablo Longueira

    Durante la entrevista, Hube también abordó las elecciones internas de la UDI y cuestionó la dupla que formarían el diputado Jorge Alessandri, como candidato a presidente de la colectividad, y Pablo Longueira, quien aspira a convertirse en secretario general.

    No es un buena dupla”, afirmó la parlamentaria, argumentando que Alessandri representa un proyecto de “unidad” y “consenso”, mientras que, a su juicio, la actuación de Longueira ha demostrado que “esa lógica de unidad, de consenso, evidentemente no la comparte”.

    Hube vinculó sus reparos, entre otras cosas, a las críticas de Longueira contra la actual secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, y a lo que calificó como una política de “vetos” al interior de la colectividad.

    “Me gusta la visión de la UDI granítica, que esté mirando el proyecto político, más que quienes tienen que estar o quienes no. Eso me parece que es parte de la vieja política y una lógica de la cancelación que yo no comparto”, sostuvo.

    Pese a ello, reconoció que Longueira “mueve mucha nostalgia” en la UDI y valoró su regreso al partido. De cara a las elecciones internas previstas para enero de 2027, no descartó que surja una lista que compita con Alessandri y Longueira, aunque descartó encabezarla.

    “A mí no me gustan los vetos. Me gustaría que Longueira formara parte de una directiva, claro que sí, pero creo que por sus declaraciones y la postura que él tiene, no me parece que sea una postura provechosa, productiva para la UDI”, concluyó.

    Más sobre:Constanza HubeUDIReforma constitucionalJosé Antonio KastSeguridad PúblicaEleccionesAgenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT)

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