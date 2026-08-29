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    5 juegos recomendados para gamers

    Un listado con títulos exclusivamente lanzados en 2026, algunos incluso sin estrenar aún, pero que ya probamos en exclusiva para este canal. Hay para todos los gustos y edades: de acción y aventura, hack and slash, mundo abierto, simuladores y los de plataformas. Revisemos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    5 juegos recomendados para gamers

    En el siempre oportuno Día del Gamer, la industria de los videojuegos vive un momento extraordinario marcado por la innovación y la diversidad de experiencias. Sin ir más lejos, este 2026 acabará con un catálogo alucinante que combina desde grandes exclusivas y producciones de alto perfil hasta las entregas más esperadas de la última década.

    A continuación, presentamos una selección especial pensada para todo tipo de jugadores -y edades-, explorando títulos que están definiendo el futuro del entretenimiento digital en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC y Xbox Series X|S.

    1. Yoshi and the Mysterious Book

    Yoshi and the Mysterious Book

    Una aventura relajada que pone el foco en la exploración dentro de las páginas de un libro parlante llamado Mr. E, donde el mejor amigo de Mario debe realizar el inventario de un sinfín de bestias y objetos. Es un juego fácil, acaso un espacio seguro para hijos y padres, donde Yoshi hace lo de siempre: tragar enemigos, producir huevos, lanzarlos a los puntos débiles y mantenerse en el aire con su clásico pataleo. ¿Tienes una Nintendo Switch 2 y quieres iniciarte (o iniciar a alguien) en el lore de Nintendo? Esta es una maravillosa puerta de entrada. (En este link puedes leer nuestra reseña)

    Yoshi and the Mysterious Book

    Yoshi and the Mysterious Book
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    Nintendo Switch 2

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    2. Marvel’s Wolverine

    Marvel’s Wolverine

    El nuevo título de los creadores de la exitosa saga de Spider-Man, Insomniac Games, abraza la violencia y un diseño hack-and-slash para entregar la experiencia definitiva del mutante de las garras de adamantium. Es una obra oscura, madura y sobre todo empapada de sangre, que justifica su calificación para mayores de edad con garras que desmiembran y cortan con un nivel de detalle que ya se querría Mortal Kombat. Es uno de los grandes títulos que llegan este mes a PlayStation 5, aunque a diferencia de Peter Parker y Miles Morales, Logan abandona los sandbox para aterrizar en un juego de desarrollo lineal y directo. (En este link puedes leer nuestra reseña)

    Marvel’s Wolverine

    Marvel’s Wolverine
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    3. 007 First Light

    007 First Light

    Desarrollado por IO Interactive, los creadores de Hitman, funciona como una historia de origen moderna de James Bond con mecánicas remozadas de sigilo y gadgets. Su trama nos remonta a los días de recluta en el servicio secreto británico y la misión es tan compleja como ambiciosa: atajar una conspiración que afecta a todos los niveles de la agencia. Incluye la conducción de vehículos icónicos por todo el mundo, disparos al por mayor y operaciones encubiertas. Es el primer juego de gran presupuesto de 007 desde el fracaso de 007 Legends.

    007 First Light

    007 First Light
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    PlayStation

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    4. Forza Horizon 6

    Forza Horizon 6

    Playground Games volvió a sorprender con un título con más de quinientos cincuenta vehículos, una variedad de escenarios para -literalmente- conocer Tokio -donde se ambienta este título- y la espectacularidad visual de un juego de mundo abierto compatible con 4K Ultra HD y 60 FPS. Con una recreación estilizada aunque libre de la capital nipona y el mapa más grande en la historia de la saga, el juego trata de escalar rangos desde cero dentro de la cultura automovilística (En este link puedes leer nuestra reseña)

    Forza Horizon 6

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    5. Marvel Tokon: Fighting Souls

    Marvel Tokon: Fighting Souls

    El nuevo título de Arc System Works actualiza el género de peleas de relevos con una barra de vida compartida, una dirección de arte inspirada en el anime y una curva de aprendizaje accesible para cualquier jugador. Combina fanservice y mucha personalidad en series combate de cuatro contra cuatro, con personajes como Iron Man, Spider-Man, Ms. Marvel, Tormenta, Ghost Rider, Magneto, Wolverine, Carnage y Doctor Doom. El modo historia es una sorpresa mayúscula. Dividido en cinco episodios, funciona como un cómic en movimiento donde un ser llamado “El Campeón” desafía a facciones como Los Vengadores y los X-Men a un torneo. La narrativa fue escrita por Kieron Gillen, conocido guionista, y cuenta con ilustraciones de artistas de renombre mundial, como Hiro Mashima y Betten Court. (En este link puedes leer nuestra reseña)

    Marvel Tokon: Fighting Souls

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    Bonus track: las apuestas

    Vaya por delante que estos títulos todavía no los hemos probado. Más bien, son recomendaciones desde la intuición, la experiencia a partir de entregas anteriores, pero también, por qué no decirlo, desde el hype. Acá, dos títulos que sin dudas serán apreciados por buena parte de la comunidad gamer este 2026.

    6. Grand Theft Auto VI

    Grand Theft Auto VI

    Desarrollado por Rockstar Games, el juego más esperado de la década transcurre en el estado ficticio de Leonida y las calles de Vice City. Por lo visto en los tres adelantos ya disponibles, GTA 6 destaca por una atmósfera marcadamente cinematográfica que evoca a Miami Vice y Heat, respaldada por un apartado gráfico -de verdad- impresionante y dinámicas de juego remozadas que incorporan interacción con redes sociales y un complejo sistema de reputación criminal. (En este link puedes leer un ensayo sobre su peso cultural)

    Grand Theft Auto VI

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    7. Stage Tour

    Stage Tour

    La nueva propuesta musical de RedOctane Games apunta a resucitar la época de los periféricos para juegos de música, al más puro estilo de Guitar Hero y Rock Band. Ofrece la posibilidad de armar la banda completa en casa gracias a sus nuevos controladores de guitarra, micrófono y batería, e innova dentro del género integrando un renovado modo campaña con dinámicas de progreso roguelite. (En este link puedes ver todas las guitarras disponibles)

    Stage Tour

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    PC/PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2

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    Más sobre:VideojuegosDía del GamerGamingConsolasPlayStation 4PlayStation 5NintendoNintendo Switch 2Xbox Series X|SPCYoshi and the Mysterious BookMarvel’s Wolverine007 First LightForza Horizon 6Marvel Tokon: Fighting SoulsGrand Theft Auto VIGTA 6Stage TourGamerTecnologíareseñas de videojuegosjuegos musicales con periféricosRedOctane Stage TourRockstar Games GTA VIGTA 6 Vice Cityjuegos más esperadosjuegos para todas las edadesPC gamingForza Horizon 6 TokioJames Bond Project 007IO Interactive 007Marvel’s Wolverine PS5recomendaciones gamersvideojuegos 2026Arc System WorksMarvel Tokon Fighting Soulsjuego musical con periféricosVideojuegos Tecnología LT

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