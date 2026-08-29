Repasa la paliza del Inter Miami a Montreal en el reencuentro de Alexis Sánchez con Lionel Messi
La Pulga aplastó al equipo del Niño Maravilla y Thomas Gillier.
Minuto a minuto
Inter Miami 7-1 Montreal
¡Buenas noches!
Despedimos la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido entre Inter Miami y Montreal en nuestro sitio web. ¡Que descansen!
¡Final del partido!
90′+6′. Con cuatro goles de Lionel Messi, el Inter Miami pulveriza al Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier.
¡Gol del Inter Miami!
90′+6′. La guinda del pastel. Lionel Messi anota un tiro libre sensacional para el 7-1 definitivo sobre el equipo de Alexis Sánchez y Thomas Gillier.
¡Gol del Inter Miami!
89′. Es una paliza. Alexander Shaw tiene todo el tiempo y espacio para sacar un zapatazo rastrero y volver a batir a un vencido Gillier.
¡Gol del Inter Miami!
83′. Exhibición de Messi. El rosarino vuelve a aparecer sin marca y define de picotón ante la salida desesperada de Gillier. Triplete para el emblema argentino.
¡Gol del Inter Miami!
80′. Ahora, Suárez sí le gana a Gillier. El Pistolero avanza con campo abierto y vence al chileno, que no logra salvar su portería en el achique.
¡Gillier contra Suárez!
77′. Gran pase de Messi para Lucho, que intenta definir por encima. El portero chileno le gana en el achique en una primera instancia y, luego, el uruguayo cabecea en el rebote y la pelota choca en el horizontal.
Los primeros movimientos para Alexis
62′. El tocopillano sacó un centro venenoso hacia atrás, la impacta Noah Streit, y un zaguero del Inter Miami la saca de la línea.
¡Alexis Sánchez a la cancha!
60′. Turno del ingreso para el Niño Maravilla, que se reencuentra con Lionel Messi.
¡Doble chance fallada para Montreal!
59′. Owusu, mediante un cabezazo, tuvo la chance para descontar. Sin embargo, St. Clair saca una mano salvadora. En el rebote, Herbers lo falla de frente a la portería.
¡Gol del Inter Miami!
52′. La magia de Lionel Messi se vuelve a hacer presente. El rosarino eludió rivales como en el patio de su casa y volvió a vencer la resistencia de Thomas Gillier, que nada pudo hacer.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Con Alexis Sánchez esperando su chance en el banquillo y Thomas Gillier de titular, el Montreal disputa el complemento frente al Inter Miami de Lionel Messi.
¡Final del primer tiempo!
45’+4’. Con Alexis Sánchez como suplente y Thomas Gillier de titular, el Montreal cae ante el poderío del Inter Miami de Lionel Messi
Tiempo de adición
45′. Se agregan cuatro minutos, cuando Messi nuevamente inquietaba a Gillier.
¡Era un golazo de Messi!
44′. Como en sus mejores años, el rosarino acelera con una velocidad imparable, acumula rivales y lanza un disparo con intención de pegarla al palo. La pelota rozó el vertical, cuando Gillier ya pedía auxilio.
¡Gol del Inter Miami!
40′. No dura nada la alegría para el Montreal, porque aparece el de siempre. Lionel Messi prueba con un tiro libre desde el costado y Gillier responde de forma floja. El arquero chileno acusa el desvío de un compañero.
¡Gol de Montreal!
37′. Sorpresa en Florida. Montreal poco a poco se iba entusiasmando y se encuentra con el empate. Fabian Herbers remató cuando se encontraba en la entrada del área y deja parado al portero St. Clair. El disparo rasante fue bien colocado.
¡Gol del Inter Miami!
20′. Era cuestión de tiempo. Tras un asedio de los floridanos sobre la portería de Gillier, Casemiro logra batir al golero chileno a través de un cabezazo frontal.
¡Gillier le dice que no a Messi!
9′. La Pulga saca un disparo cruzado con la zurda, desde fuera del área. Sin embargo, el rosarino no contaba con la gran intervención del portero chileno, que la desvía rumbo al vertical. Tapadón.
¡Comienza el partido!
1’. Con Alexis Sánchez en la banca y Thomas Gillier de titular, Montreal ya se enfrenta al Inter Miami de Lionel Messi.
Una cara conocida
Además de Lionel Messi, en la vereda de Inter Miami está Maximiliano Falcón.
El Montreal se alista para el partido clave ante Inter Miami
Positivo registro
Desde la llegada de Alexis Sánchez, Montreal conserva el invicto en los últimos dos duelos: triunfo por 2-1 ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia y 2-2 frente a LA Galaxy.
Alexis Sánchez, protagonista en la previa del partido
Lionel Messi comanda la formación titular de Inter Miami:
Con Alexis Sánchez esperando su oportunidad y Thomas Gillier como titular en el arco:
Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi
El Niño Maravilla se reencuentra con la Pulga, ahora en la MLS. El chileno lo hará vistiendo la camiseta del Montreal, mientras que el argentino es la figura de Inter Miami.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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