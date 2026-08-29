SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la paliza del Inter Miami a Montreal en el reencuentro de Alexis Sánchez con Lionel Messi

    La Pulga aplastó al equipo del Niño Maravilla y Thomas Gillier.

    Alexis Sánchez y Lionel Messi se enfrentan en el partido entre Inter Miami y Montreal. Foto: @cfmontreal

    Minuto a minuto

    Inter Miami 7-1 Montreal

    Actualiza el relato aquí

    ¡Buenas noches!

    Despedimos la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido entre Inter Miami y Montreal en nuestro sitio web. ¡Que descansen!

    ¡Final del partido!

    90′+6′. Con cuatro goles de Lionel Messi, el Inter Miami pulveriza al Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier.

    ¡Gol del Inter Miami!

    90′+6′. La guinda del pastel. Lionel Messi anota un tiro libre sensacional para el 7-1 definitivo sobre el equipo de Alexis Sánchez y Thomas Gillier.

    ¡Gol del Inter Miami!

    89′. Es una paliza. Alexander Shaw tiene todo el tiempo y espacio para sacar un zapatazo rastrero y volver a batir a un vencido Gillier.

    ¡Gol del Inter Miami!

    83′. Exhibición de Messi. El rosarino vuelve a aparecer sin marca y define de picotón ante la salida desesperada de Gillier. Triplete para el emblema argentino.

    ¡Gol del Inter Miami!

    80′. Ahora, Suárez sí le gana a Gillier. El Pistolero avanza con campo abierto y vence al chileno, que no logra salvar su portería en el achique.

    ¡Gillier contra Suárez!

    77′. Gran pase de Messi para Lucho, que intenta definir por encima. El portero chileno le gana en el achique en una primera instancia y, luego, el uruguayo cabecea en el rebote y la pelota choca en el horizontal.

    Los primeros movimientos para Alexis

    62′. El tocopillano sacó un centro venenoso hacia atrás, la impacta Noah Streit, y un zaguero del Inter Miami la saca de la línea.

    ¡Alexis Sánchez a la cancha!

    60′. Turno del ingreso para el Niño Maravilla, que se reencuentra con Lionel Messi.

    ¡Doble chance fallada para Montreal!

    59′. Owusu, mediante un cabezazo, tuvo la chance para descontar. Sin embargo, St. Clair saca una mano salvadora. En el rebote, Herbers lo falla de frente a la portería.

    ¡Gol del Inter Miami!

    52′. La magia de Lionel Messi se vuelve a hacer presente. El rosarino eludió rivales como en el patio de su casa y volvió a vencer la resistencia de Thomas Gillier, que nada pudo hacer.

    ¡Arranca el segundo tiempo!

    45′. Con Alexis Sánchez esperando su chance en el banquillo y Thomas Gillier de titular, el Montreal disputa el complemento frente al Inter Miami de Lionel Messi.

    ¡Final del primer tiempo!

    45’+4’. Con Alexis Sánchez como suplente y Thomas Gillier de titular, el Montreal cae ante el poderío del Inter Miami de Lionel Messi

    Tiempo de adición

    45′. Se agregan cuatro minutos, cuando Messi nuevamente inquietaba a Gillier.

    ¡Era un golazo de Messi!

    44′. Como en sus mejores años, el rosarino acelera con una velocidad imparable, acumula rivales y lanza un disparo con intención de pegarla al palo. La pelota rozó el vertical, cuando Gillier ya pedía auxilio.

    ¡Gol del Inter Miami!

    40′. No dura nada la alegría para el Montreal, porque aparece el de siempre. Lionel Messi prueba con un tiro libre desde el costado y Gillier responde de forma floja. El arquero chileno acusa el desvío de un compañero.

    ¡Gol de Montreal!

    37′. Sorpresa en Florida. Montreal poco a poco se iba entusiasmando y se encuentra con el empate. Fabian Herbers remató cuando se encontraba en la entrada del área y deja parado al portero St. Clair. El disparo rasante fue bien colocado.

    ¡Gol del Inter Miami!

    20′. Era cuestión de tiempo. Tras un asedio de los floridanos sobre la portería de Gillier, Casemiro logra batir al golero chileno a través de un cabezazo frontal.

    ¡Gillier le dice que no a Messi!

    9′. La Pulga saca un disparo cruzado con la zurda, desde fuera del área. Sin embargo, el rosarino no contaba con la gran intervención del portero chileno, que la desvía rumbo al vertical. Tapadón.

    ¡Comienza el partido!

    1’. Con Alexis Sánchez en la banca y Thomas Gillier de titular, Montreal ya se enfrenta al Inter Miami de Lionel Messi.

    Una cara conocida

    Además de Lionel Messi, en la vereda de Inter Miami está Maximiliano Falcón.

    El Montreal se alista para el partido clave ante Inter Miami

    Positivo registro

    Desde la llegada de Alexis Sánchez, Montreal conserva el invicto en los últimos dos duelos: triunfo por 2-1 ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia y 2-2 frente a LA Galaxy.

    Alexis Sánchez, protagonista en la previa del partido

    Lionel Messi comanda la formación titular de Inter Miami:

    Con Alexis Sánchez esperando su oportunidad y Thomas Gillier como titular en el arco:

    Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi

    El Niño Maravilla se reencuentra con la Pulga, ahora en la MLS. El chileno lo hará vistiendo la camiseta del Montreal, mientras que el argentino es la figura de Inter Miami.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:"minuto a minuto"en vivoMontrealInter MiamiAlexis SánchezLionel MessiMLSFútbol internacionalFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    Detienen a clan familiar dedicado al contrabando de cigarrillos en Viña del Mar

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Lo más leído

    1.
    ¿Ahora sí? Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

    ¿Ahora sí? Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

    2.
    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    3.
    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    4.
    “Una historia muy grande”: el mundo se conmueve con el adiós de Messi a la selección argentina

    “Una historia muy grande”: el mundo se conmueve con el adiós de Messi a la selección argentina

    5.
    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    6.
    La dura sanción que arriesga Coquimbo Unido tras la suspensión del partido ante Huachipato

    La dura sanción que arriesga Coquimbo Unido tras la suspensión del partido ante Huachipato

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 30 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU
    Chile

    Bachelet aterriza en Brasil y espera concretar cita crucial con Lula por su carrera a la ONU

    A qué hora juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios hoy y dónde ver el US Open

    El duro reproche de los jueces del caso licencias a médicos condenados por “uno de los mayores fraudes al erario fiscal”

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber
    Negocios

    La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber

    Julio a la baja: sectores económicos anticiparían otro Imacec negativo

    Las brechas de crecimiento entre productos agrícolas en 2026: frutos secos brillan

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay
    El Deportivo

    En duda para el Mundial: Chile Rugby confirma la grave lesión que sufrió Emilio Shea frente a Uruguay

    “Una historia muy grande”: el mundo se conmueve con el adiós de Messi a la selección argentina

    Cerró el quinto set llorando: las lágrimas de Novak Djokovic en el US Open que conmovieron al mundo

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM
    Cultura y entretención

    Primer casete de La ley revive en inédito concierto en GAM

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos tilda de “falso” que un “superpetrolero” sufriera un incendio tras impactar con minas en el sur de Ormuz

    El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

    Jefe de la Armada argentina señala que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile en medio de tensión por soberanía

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?