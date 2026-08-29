El homenaje de la selección argentina de hockey a un emocionado Cachito Vigil tras su tercer título mundial

El homenaje de la selección argentina de hockey a Cachito Vigilt tras su tercer título mundial. Foto: @cahockey

Argentina celebra en el Mundial de Hockey. Las Leonas derrotaron a Países Bajos por 3-1 en la definición por shoot outs de la final. El encuentro, disputado en el Wagener Stadium de Amstelveen, había terminado igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario. El cuadro transandino ganó su tercer título planetario en la disciplina.

Los festejos en la cancha tuvieron un componente especial. Entre los asistentes figuraba Sergio Vigil, el técnico que guio a Argentina a su primer trofeo, en Perth 2002.

Cachito, quien también tuvo un exitoso paso por Chile y llevó a las Diablas a su primer Mundial, en 2022, estaba visiblemente emocionado en la tribuna.

En medio de las celebraciones, las Leonas le dedicaron un cántico al estratega de 61 años, quien observó el partido junto a la histórica Luciana Aymar. “Cachito, la, la, la, la, la. Cachito...”, entonaban las jugadoras.

Cabe destacar que las Leonas cerraron el torneo sin derrotas. En la fase inicial, igualaron con Estados Unidos y vencieron a Alemania y Escocia. Posteriormente, superaron a España y empataron con Bélgica. En la definición superaron al local, Países Bajos.