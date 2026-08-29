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    El Betis de Pellegrini se derrumba: cae goleado ante el Levante y pierde su invicto en LaLiga

    El equipo andaluz fue vapuleado en el estadio Ciudad de Valencia por 5-2 en un partido que expuso sus errores defensivos con un segundo tiempo para el olvido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El Betis de Pellegrini se derrumba: cae goleado ante el Levante y pierde su invicto en LaLiga. Foto: @levanteud

    El Betis de Manuel Pellegrini llegaba al estadio Ciudad de Valencia con la intención de mantener su racha de victorias en LaLiga, pero se encontró con un partido que expuso sus problemas defensivos. No pudo ante el Levante y cayó por 5-2 en la tercera fecha.

    El conjunto verdiblanco asumió el control del balón en el inicio y encontró espacios principalmente por las bandas. Sin embargo, el Levante fue ganando presencia con transiciones rápidas y el primer golpe llegó a los 23 minutos, cuando Adrián de la Fuente marcó de cabeza.

    El Betis respondió acumulando acciones cerca del área rival y encontró el empate con un remate de Marc Bartra desde afuera del área (33′). Tras el empate, el equipo del Ingeniero atravesó su mejor tramo. Generó ocasiones, ganó terreno y mantuvo al Levante cerca de su área.

    Betis no pudo ante Levante. Foto: @realbetis

    Sin embargo, un error de Héctor Bellerín en el tiempo añadido permitió a Enzo Bardeli recuperar la ventaja para los locales con un disparo de globito que sorprendió a un adelantado Valles. La respuesta fue inmediata: Rodrigo Riquelme marcó de cabeza para establecer el 2-2 justo antes del descanso.

    La segunda parte comenzó con menos productividad ofensiva, pero el Betis siguió llegando. Fornals probó de lejos y Antony también generaba peligro. El problema del cuadro andaluz, eso sí, no estaba en su capacidad para acercarse al arco rival, sino en la facilidad con que el Levante encontraba situaciones: Roger Brugué apareció en dos ocasiones (56′ y 70′) y Jon Olasagasti anotó el 5-2 definitivo (90′).

    Tras su primera caída en LaLiga, ya que venía de vencer a la Real Sociedad y Valencia, ahora Betis de Pellegrini se prepara para recibir al Real Madrid el próximo viernes. Luego iniciará su participación en la Champions League.

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