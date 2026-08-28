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    Manuel Pellegrini analiza los rivales en la Champions y alerta por el mercado de pases: “Cada salida siempre debilita”

    El técnico de los verdiblancos le cede la responsabilidad por los refuerzos del club a la dirigencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    El Betis de Manuel Pellegrini conoció este jueves a sus rivales en la próxima edición de la Champions League. Arsenal, Porto, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, entre otros, asoman en la fase de liga del torneo.

    Y este viernes, en la previa del choque contra Levante por LaLiga, el Ingeniero aprovechó de analizar el sorteo y aprovechó también de alertar a la dirigencia por el mercado de pases que cierra en los próximos días.

    Sobre la lucha por la Orejona, indicó que “es un sorteo como el que esperábamos, rivales difíciles contra los que tendremos que dar la talla”.

    Tras ello, advirtió sobre la recta final del mercado. “Pienso que hasta el último momento uno tiene que intentar tener la ilusión de tener un plantel competitivo. Ya hemos visto el sorteo de la Champions en los que nos ha tocado muchos equipos de mayor calibre. Siempre hay que tener la ambición de poder llegar lo más arriba posible en cada competición. Lo que dije la semana pasada y lo digo hoy: faltan cuatro días y una vez que se cierre podemos hacer un análisis de la planificación”, sostuvo el DT.

    Ojalá que no haya salidas en estos últimos días. Cada salida siempre debilita. Por otro lado, está todo el tema económico en el cual yo no me meto; pero, sin lugar a dudas, para que alguien llegue alguien tiene que salir. Eso sí, si para que llegue alguien más barato tiene que salir uno más caro... Eso es debilitarse, independiente de los nombres que sean. Así que ya veremos. Eso lo maneja el club”, apuntó.

    También se dio el tiempo de comentar las probables salidas de jugadores, donde Nelson Deossa, Pablo García e Iker Losada suenan con chances de partir.

    “Desde el punto de vista personal, yo no tengo nada que decir sobre rumores, ni sobre especulaciones o de que alguien pudo haber dicho algo. No sé qué va a pasar (en estos últimos días de mercado)”, dijo.

    De todos modos, adelantó una salida obligada del plantel. Este es el caso de Gonzalo Petit. “Independiente de que Gonzalo Petit esté finalmente en la plantilla o no lo esté, ahora mismo es el cuarto extranjero que tenemos, así que no puede nunca estar en la plantilla nuestra. Ése es el motivo por el cual el club lo tiene que ceder, porque ya están los tres cupos extracomunitarios ocupados”.

    Por último, actualizó la situación de Álvaro Fidalgo. “Álvaro no ha tenido minutos porque hasta la semana pasada no estaba al cien por cien con sus rodillas. Ya podía hacer trabajo grupal y podía pegarle al arco, pero no estaba al cien por cien recuperado. A lo mejor, el hecho de apurar le hacía retardar su recuperación total”, indicó.

    “Así que lo vamos a llevar con cuidado. Yo creo que esta semana debería estar disponible. Es el mismo caso de Abde, que está también citado, pero vamos a ver mañana si le damos unos minutos o si tiene unos días más para cuidarse de una recaída, pues esas lesiones de rodillas son muy complicadas”, cerró.

    El partido entre Levante y Real Betis por la tercera fecha de la liga española está programado para este sábado 29 de agosto a partir de las 11.00 horas de Chile.

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