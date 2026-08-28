Caso Ojeda: el Turko y Gocho del Tren de Aragua llegan a Chile bajo estricto protocolo de seguridad

Dos integrantes del Tren de Aragua, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, detenido en Colombia en febrero de 2025 y Adrián Rafael Gámez Finol o Rafal Enrique Gámez Salas, alias el Turko, detenido el 30 de diciembre de 2024, en Estados Unidos, llegaron este viernes a Chile extraditados.

Su arribo al país se concretó bajo un estricto protocolo de seguridad.

Ambos están imputados en la investigación por el secuestro y homicidio del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.

El Turko, señalado como uno de los líderes de Los Piratas, la facción del grupo criminal que ejecutó el crimen, fue extraditado desde Estados Unidos.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría tenido un rol de liderazgo y coordinación en la organización de la operación que habría sido ordenada desde el régimen de Nicolás Maduro.

El viernes 1 de marzo de 2024 encontraron el cuerpo del exmilitar venezolano. Estaba en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno de Maipú.

Gocho estaría involucrado en la inhumación ilegal del cuerpo.

La llegada de ambos imputados se concretó tras el trabajo de coordinación internacional desarrollado por la PDI, a través de Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile, junto a las policías de Estados Unidos y Colombia, permitiendo materializar sus respectivos procesos de extradición.

Su traslado se materializó en un vuelo Hércules de la Fuerza Aérea de Chile.