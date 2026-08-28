SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Australis: tribunal comienza a cerrar la arista penal y querellantes lanzan duras críticas a fiscalía

    El Cuarto Juzgado de Garantía cerró la investigación de Joyvio contra Isidoro Quiroga por la venta de Australis, pero fijó para octubre una audiencia para debatir su reapertura, a petición de Joyvio. Los querellantes acusan inacción de la Fiscalía, mientras la defensa del empresario valoró el término de las indagatorias.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Audiencia Australis. En la imagen, los abogados Alberto Eguiguren, Hugo Rivera y Jorge Bofill. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ampliar el plazo de investigación pedido por Joyvio y su filial Australis Seafoods, decisión que comienza a cerrar la arista penal de su disputa con el empresario Isidoro Quiroga.

    En los próximos 10 días, la Fiscalía debe decidir si presenta acusación y lleva a juicio oral; si pide el sobreseimiento definitivo o su decide no perseverar. Esta última sería la alternativa elegida por el Ministerio Público.

    Pese al cierre de la investigación, los querellantes pidieron su reapertura. Para ello, la magistrada Mariana Leyton fijó para el 20 de octubre una nueva audiencia.

    En la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya comunicó su decisión de separar la investigación actual, por administración y estafa, de eventuales delitos ambientales. Al término de la audiencia, declinó responder las duras críticas de Jorge Bofill y Hugo Rivera a su labor.

    En la imagen, el empresario Isidoro Quiroga. MARIO TELLEZ

    Teníamos una fiscal muy entusiasta con Constanza Encina. Lamentablemente, bueno, afortunadamente para ella, se fue con un prenatal, pero lamentablemente para nosotros nos quedamos sin esa fiscal que estaba a cargo de la causa, y designaron a Juan Pablo Araya”, dijo a Pulso el abogado Jorge Bofill, al concluir la audiencia.

    Él no investigó ni con el mismo ímpetu, ni con las mismas ganas, ni con la misma intensidad que lo había hecho la fiscal Encina. Y por lo tanto, eso es lo que explica la situación que le planteamos hoy día al tribunal, que vamos a tener que renovarla el 20 de octubre en la audiencia que se fijó para la reapertura de la investigación, respecto de muchas diligencias que hemos pedido y no se han hecho”, agregó Bofill.

    Jorge Bofill en la audiencia de Australis. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En la misma línea, el también querellante, Hugo Rivera representante de Joyvio Foods, sostuvo que “vamos a discutir las reperturas con diligencias precisas, claras, útiles para la investigación. Entonces, ellos quieren cerrar rápido, quizás para decir que aquí no hay delito. Hay delitos graves”.

    28/08/2026 Juan Domingo Acosta y Alex Van Weezel, defensores de Isidoro Quiroga. Audiencia Australis Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Por su parte, el abogado Juan Domingo Acosta, defensor de Isidoro Quiroga y su familia, señaló que “hay una solicitud de reapertura que se va a revisar el 20 de octubre, donde se evaluará la pertinencia de nuevas diligencias. Pero la situación hoy es que la investigación está cerrada, tal como lo pedimos las defensas. Nosotros apercibimos al Ministerio Público para que se cerrara la causa y así se hizo (...) La investigación está absolutamente agotada. Respecto a los delitos ambientales, se trata de una arista distinta que también se ha investigado, pero no ha habido ninguna decisión en esta materia, por lo que no hay formalización por ello”.

    El origen del conflicto

    La confrontación legal y comercial entre el holding chino Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga tiene su origen en la compraventa de la salmonera Australis Seafoods.

    En 2019, Joyvio adquirió la compañía en US$ 921 millones. Cuatro años después, los nuevos controladores acusaron a la administración anterior de haber ocultado un esquema de sobreproducción sistemática de salmones que vulneraba la normativa medioambiental.

    Según Joyvio, aquello abultó artificialmente el valor de la empresa en el proceso de compraventa. Aquello fue acogido parcialmente por un tribunal arbitral que condenó a Isidoro Quiroga a pagar US$ 300 millones al grupo chino: sin embargo, la Corte de Apelaciones anuló ese dictamen.

    Los argumentos de la jueza

    La magistrada Leyton señaló que “la controversia sometida a decisión no dice relación con la importancia o la pertinencia de las diligencias cuya realización pretende obtener la parte querellante, ni con el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de la víctima en el proceso penal, materias sobre las cuales, sin duda, no existe discusión. Lo que corresponde resolver es si el ordenamiento jurídico autoriza al tribunal a ampliar un plazo judicial de investigación una vez que este ha vencido íntegramente. Cabe tener presente, en este sentido, que dicho plazo judicial se estableció precisamente en una audiencia previa de ampliación”.

    “Al respecto, el artículo 234 del Código Procesal Penal confiere al juez de garantía la facultad para fijar un plazo judicial de investigación y para conocer la solicitud formulada por los intervinientes en relación con dicho término. Sin embargo, la regulación legal supone, necesariamente, la existencia de un plazo vigente sobre el cual pueda recaer una decisión judicial. No existe disposición expresa que autorice al tribunal a restablecer, revivir o prorrogar retroactivamente un plazo judicial extinguido por su completo vencimiento”, acotó.

    “El reconocimiento constitucional de los derechos de la víctima y del querellante, comprendidos en el artículo 83 de la Constitución Política y en las garantías del Código Procesal Penal, no tiene por efecto conferir facultades procesales distintas a las establecidas por el legislador, ni autoriza al tribunal para prescindir de las reglas que disciplinan las oportunidades y formas en que deben ejercerse los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal”, añadió.

    “Si bien se tienen a la vista las resoluciones de tribunales superiores invocadas por los querellantes, estas fueron dictadas en contextos procesales específicos y no alteran la conclusión de esta magistrada, en cuanto el ordenamiento jurídico no contempla una habilitación expresa para ampliar un plazo judicial previamente vencido, cuestión que resulta decisiva para resolver la incidencia planteada. En consecuencia, habiéndose presentado esta solicitud una vez expirado íntegramente el plazo judicial de investigación previamente fijado, la petición resulta extemporánea y, por consiguiente, debe ser rechazada”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:AustralisJoyvioIsidoro QuirogaSalmones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    5 juegos recomendados para gamers

    Lo más leído

    1.
    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    2.
    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    3.
    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    4.
    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    5.
    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    6.
    Un cambio más: Ex Collahuasi asumirá como nuevo vicepresidente de recursos humanos en Codelco

    Un cambio más: Ex Collahuasi asumirá como nuevo vicepresidente de recursos humanos en Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz
    Chile

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”
    Cultura y entretención

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo
    Mundo

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien