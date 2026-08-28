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    Codelco mejora utilidades tras positivo precio del cobre, pero producción propia cae 11% el primer semestre de 2026

    El presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Gómez, dijo que "queremos una organización más simple, alineada y capaz de cumplir consistentemente sus compromisos, para transformar de mejor manera los recursos de Codelco en mayor valor para Chile”. Las utilidades crecieron seis veces hasta US$ 669 millones. El aporte al fisco de Codelco aumentó 15% y llegó a US$ 933 millones entre enero y junio de este año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Fachada y Logo del Edificio corporativo de Codelco en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Codelco presentó sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de este año, los que reportaron ganancias favorables, influidas por un precio del cobre que se ha mantenido en los US$ 6 la libra. Sin embargo, la producción propia de la cuprífera disminuyó.

    La estatal sextuplicó sus utilidades durante el primer semestre de este año, anotando ganancias por US$ 669 millones y creciendo desde US$ 111 millones. El alza es de 502%. Las ventas de la estatal totalizaron US$ 10.748 millones entre enero y junio de este año, incrementándose 23%.

    El Ebitda de la firma alcanzó US$ 4.648 millones, creciendo 68% versus el año anterior. Los aportes al fisco, en tanto, aumentaron 15% año contra año a US$ 933 millones.

    El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló que “los resultados del semestre reflejan el aporte de un escenario favorable para el precio del cobre, pero también nos muestran con claridad los desafíos que tenemos por delante”.

    “Nuestra prioridad es recuperar productividad y mejorar el desempeño de nuestros activos, con seguridad como condición indispensable, mayor disciplina en los costos y un uso más eficiente del capital. Queremos una organización más simple, alineada y capaz de cumplir consistentemente sus compromisos, para transformar de mejor manera los recursos de Codelco en mayor valor para Chile”, apuntó.

    El positivo precio del cobre influyó positivamente en los resultados de la gigante del cobre estatal. Este 2026 el precio del cobre se ha visto favorable, alcanzando un precio promedio en el primer semestre de US$ 5,93 la libra, que comparativamente ha presentado un crecimiento de 39% respecto de los US$ 4,29 la libra del mismo periodo del año pasado, según Cochilco.

    Producción disminuye

    Las siete divisiones de Codelco reportaron una producción de 564 mil toneladas métricas finas a junio del año, una caía de 11% contra el pasado. En tanto, la elaboración del metal atribuible, que considera las participaciones de la estatal en otras faenas mineras, totalizó 619 mil toneladas, una baja de 10%.

    Codelco explicó que la caída se debió al “impacto del estallido de roca ocurrido en la mina subterránea de división El Teniente, que limitó continuidad operacional y redujo disponibilidad de mineral. Asimismo, en división Chuquicamata, la ejecución de la mantención mayor asociada al sistema de manejo de materiales de la mina subterránea restringió de manera temporal el acarreo”.

    Las dos situaciones, señaló la estatal, afectaron “los niveles de alimentación a plantas concentradoras y explican las mayores variaciones de la producción observada en el período”.

    La producción de El Teniente reportó 126 mil toneladas de cobre entre enero y junio, cayendo 27% frente a 2025. El cobre producido en Chuquicamata disminuyó 22%, de 115 mil toneladas a 90 mil toneladas este año. La faena Ministro Hales anotó

    Este mes el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, que llegó en mayo a la empresa, ha dicho que su objetivo “es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejores formas de operar y menores costos, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir y ampliar las alianzas público-privadas”.

    Más sobre:CodelcoPrimer semestreSegundo trimestre2026Bernardo FontaineResultados financieros

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