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    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Eran los 90 y Chile experimentaba una serie de cambios culturales por la globalización. Esto alertó a tres amigos, quienes sentían que se estaban perdiendo las tradiciones criollas. Cuando se enteraron que la Cumbre de las Américas se realizaría a en Chile decidieron armar su propia reunión que rescatara la esencia de la chilenidad. A casi tres décadas de ese hito la fiesta continúa y este año se celebrará el 5 y 6 de septiembre.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    Por casi 30 años los guachacas han defendido sus principios: “ser humildes, cariñosos y republicanos, chilenos todo el año”. Ese criterio los llevó a crear una instancia que celebra la idiosincrasia nacional y la cultura popular: la Gran Cumbre Guachaca, que este 2026 tendrá una nueva edición.

    La cita es en Los Buenos Muchachos (Avenida Ricardo Cumming 1031), los días 5 y 6 de septiembre. Allí el pueblo podrá degustar comidas típicas y bebestibles, además habrá baile y una programación que incluye a La Sonora Palacios, Los Viking’s 5, Los Santiaguinos, el Trío Inspiración y DJ Pebre. Las entradas se pueden conseguir aquí a través de Puntoticket.

    La fiesta marca el retorno del evento después de seis años de receso. También vuelven los reinados en pareja, tras la excepcional versión de 2020, donde la Gran Cumbre -marcada por la pandemia- tuvo una extensa monarquía que reunió a más de 60 reyes liderados por el “Gran Compipa” Doctor Ugarte.

    En esta oportunidad, cinco hombres y seis mujeres están en carrera para renovar la soberanía popular, la votación para elegir a los monarcas es a través de este link.

    El origen de una tradición popular

    Los noventas fueron años marcados por la transición a la democracia, el crecimiento económico y un profundo cambio cultural. La globalización trajo al país nueva música, estilos y costumbres.

    Fue en 1997 cuando los amigos Dióscoro Rojas, Raúl Porto y Andrés Meneses se aburrieron de que se perdieran las costumbres criollas. El colmo llegó cuando se enteraron que la Cumbre de las Américas de 1998 -que congregaría a los jefes de Estado de todo el continente- se realizaría en Chile.

    Hace tiempo los amigos arrastraban un enojo en contra de “los cuicos” y de quienes atentaban contra “los elementos esenciales de la chilenidad”, como la panita. Dióscoro contó a este medio que “en ese tiempo salió que a la panita la habían sacado del IPC y habían colocado el horno eléctrico. Cuando la panita con un poquito de ajo, bien molida, es buena pa’ la caña. Estábamos perdiendo leyenda nacional”.

    08.07.2026 Dióscoro Rojas Músico chileno Foto: Pablo Vásquez R | Culto LT Pablo Vásquez R.

    En ese escenario, conversando en un restaurante capitalino, los amigos decidieron recuperar el término guachaca, que hasta ese entonces tenía una connotación despectiva, y hacer su propia cumbre que reuniera a la masa menos protagónica de la sociedad y que rescatara las costumbres chilenas.

    “Dijimos ‘saben, que no se hable más, vamos a hacer una Cumbre Guachaca. Vamos a traer a los mejores chefs para que nos hagan sanguchitos de pernil, de potito, de arrollado. Vamos a tocar boleros y cuecas’. Pero no teníamos nada”, contó el “gran guaripola”.

    Los amigos querían hacer el evento en abril de 1998, mismo mes en que se desarrollaría la Cumbre de las Américas y en que se conmemoraba el fallecimiento del folclorista Roberto Parra, impulsor del jazz guachaca.

    La primera cumbre

    La idea estaba, pero faltaba la plata. Se encomendaron a Fray Andresito, príncipe de los mendigos, y comenzaron a hacer las primeras llamadas.

    Los amigos contactaron a los propietarios del galpón La Perrera del Parque de los Reyes, quienes por arriendo les cobraron $50 mil. El resto lo aportó “un cabro que era empresario y nos puso todo”, según contó el guaripola mayor.

    El sábado 25 de abril de 1998 La Perrera fue escenario de la primera Cumbre Guachaca. En el lugar había comida, tragos y decoración patriótica, pero faltaban las mesas y sillas. Supuestamente, un conocido de los organizadores se las había conseguido con unos profesores. Tenía que trasladarlas en una camioneta, para lo que había recibido el pago de $50 mil, pero como recuerdan los guachacas, el hombre “había chamullado”.

    Pese al obstáculo, Rojas, Porto y Meneses siguieron adelante y recibieron a las 200 personas que asistieron al evento, que contó con la presentación de Catalina Rojas y la Filarmónica de las Cuecas, Andrés Pérez, Boris Quercia, Ximena Rivas, Álvaro Henríquez, la Regia Orquesta y el Trío Inspiración.

    Eso sí, previo a la fiesta, Dióscoro se subió al escenario -que estaba construido con ruedas de camión- y entonó el himno nacional ante las pifias de algunos asistentes. Luego hizo un brindis “por los que han caído brindando” y le dedicó la primera Gran Cumbre Guachaca a Roberto Parra.

    La evolución de la tradición

    En esa primera exitosa versión nació el colectivo Los Guachacas, fieles defensores de las costumbres chilenas que siguieron impulsando nuevas ediciones de la Gran Cumbre.

    El éxito mediático fue tal, que en 2002 la fiesta encontró su hábitat frecuente en la Estación Mapocho. Al año siguiente comenzó la monarquía, como una forma de promocionar el evento popular. La primera reina fue la actriz Patricia López y tres años después el certamen tuvo a su primer rey, el “gran compipa” Felipe Camiroaga.

    El movimiento Los Guachacas se consagró dentro de la cultura popular y logró hitos importantes, como impedir que se derribara el bar La Piojera para construir un mall. Fue tras ese hecho, que en 2003 el colectivo declaró a la chingana de forma simbólica como Monumento de los Sentimientos de La Nación.

    Por varios años la Estación Mapocho fue el escenario de la Gran Cumbre Guachaca, pero la fiesta tuvo un receso, celebrando su última edición en 2019.

    Después vino la pandemia y un problema de plata. Dióscoro Rojas reveló que un productor que organizaba el encuentro se había quedado con parte de las ganancias hasta hacer quebrar el proyecto.

    Pasaron seis años sin cumbre, pero ahora la fiesta vuelve en gloria y majestad. Así lo afirman los organizadores, que ya tienen todo listo para recibir a los camaradas.

    Más sobre:MagazineCumbre GuachacaGran Cumbre Guachaca2026Los Buenos MuchachosPuntoticketDióscoro RojasRaúl PortoAndrés Meneses

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