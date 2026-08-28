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    Incendio afecta a dos cafeterías y una casa en Providencia

    Siete personas debieron ser evacuadas desde una casa habitación debido a la emergencia registrada en un sector comercial emplazado en calle José Manuel Infante, frente al Hospital del Salvador.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Un incendio afectó la noche del jueves a un grupo de locales comerciales emplazados en calle José Manuel Infante, en cercanías de la esquina con Ministro Carvajal, en la comuna de Providencia.

    Hasta el lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), donde cerca de 70 voluntarios de 10 compañías, combatieron las llamas junto a 14 carros bomba.

    En el sector afectado se emplazan dos cafeterías, los que se encontraban sin público al momento de la emergencia. Sin embargo, una casa habitación debió ser evacuada tras ser alcanzada por las llamas, las que se propagaron hacia la parte posterior de los locales comerciales.

    Según se pudo apreciar, los voluntarios combatieron las llamas desde la parte superior del local Caffe & Zucchero, uno de los recintos afectados, junto a la cafetería Antonella, los que se encuentran justo frente al Hospital del Salvador

    Desde el lugar, el 2° comandante del CBS, Juan Pablo Slako, indicó minutos antes de la medianoche que “el incendio se encuentra controlado” y que los voluntarios trabajaban en la remoción de escombros.

    Agregó que, durante las labores, “se evacuaron siete personas en la parte vivienda, las que se encuentran en buen estado, sin ninguna lesión”. Asimismo, no hubo voluntarios afectados en el marco de sus labores.

    Y respecto de la causa del siniestro, el comandante Slako destacó que al inicio de la emergencia se escucharon varias explosiones que se condicen con una falla del sistema eléctrico.

    “Evidentemente, lo que se veía era un corte eléctrico, en formato de chispas”, aseguró la autoridad bomberil, por lo cual se solicitó la presencia de personal de Enel para superar la emergencia.

    Con motivo de las labores, se informó que el tránsito vehicular se mantendría cortado en calle José Manuel Infante hasta el fin de las labores de Bomberos.

    Más sobre:IncendioProvidenciaBomberosCuerpo de Bomberos de Santiagocafetería

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