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    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Este jueves se estrena el adelanto extendido del videojuego que saldrá en noviembre.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Para este jueves se esperan novedades de Grand Theft Auto VI, de la mano del tráiler extendido que mostrará nuevas imágenes de GTA 6.

    Los fanáticos de la saga de Rockstar Games podrán ver gameplay del título, en medio de la espera por conocer los detalles de la historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos.

    Cuándo sale el tráiler de GTA 6

    El nuevo tráiler de GTA 6 recibe el nombre de Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida y se estrena este jueves 27 de agosto.

    Las imágenes se pueden ver primero a través de Netflix, a partir de las 15:00 horas de Chile.

    Se anunció que dicho adelanto permanecerá durante seis horas como exclusivo de la plataforma de series y películas, para posteriormente ser compartido de forma gratuita.

    Así, el tráiler estará disponible en el sitio oficial rockstargames.com/VI y en el canal de Youtube de Rockstar Games a las 21:00 horas de nuestro país.

    Cabe recordar que GTA 6 saldrá el próximo 19 de noviembre con un lanzamiento para consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

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