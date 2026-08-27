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    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Los azulgrana tienen su primer duelo como locales por la nueva temporada de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming. Foto referencial fcbarcelona.com

    Este jueves llega el turno de la participación de Barcelona en LaLiga de España, donde recibe a Athletic Club.

    Se trata del primer duelo como local para el actual defensor del título, que se presenta tras una victoria en el debut.

    Cuándo juega Barcelona vs. Athletic

    El partido de Barcelona contra Athletic Club es este jueves 27 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

    Dónde ver a Barcelona vs. Athletic

    El partido de Barcelona contra Athletic se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso de LaLiga va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaAthleticAthletic ClubBarcelona - AthleticBarcelona vs AthleticBarcelona - Athletic ClubBarcelona vs Athletic ClubDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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