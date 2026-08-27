Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming. Foto referencial fcbarcelona.com

Este jueves llega el turno de la participación de Barcelona en LaLiga de España, donde recibe a Athletic Club.

Se trata del primer duelo como local para el actual defensor del título, que se presenta tras una victoria en el debut.

Cuándo juega Barcelona vs. Athletic

El partido de Barcelona contra Athletic Club es este jueves 27 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Athletic

El partido de Barcelona contra Athletic se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso de LaLiga va por la plataforma DGO.