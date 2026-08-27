Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming
Los azulgrana tienen su primer duelo como locales por la nueva temporada de LaLiga.
Este jueves llega el turno de la participación de Barcelona en LaLiga de España, donde recibe a Athletic Club.
Se trata del primer duelo como local para el actual defensor del título, que se presenta tras una victoria en el debut.
Cuándo juega Barcelona vs. Athletic
El partido de Barcelona contra Athletic Club es este jueves 27 de agosto a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Athletic
El partido de Barcelona contra Athletic se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso de LaLiga va por la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.