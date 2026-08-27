Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad McGill (Canadá) concluyó que la postura al sentarse puede afectar en el estado de ánimo y la capacidad de toma de decisiones.

En concreto, vieron que los participantes que se sentaron erguidos obtuvieron mejores resultados en una tarea de toma de riesgos. Asimismo, reportaron sentimientos más positivos que sus compañeros en los grupos de control o con posturas encorvadas.

El profesor de los Departamentos de Psiquiatría y Psicología de McGill, Jorge Armony, autor principal del estudio, declaró que los efectos fueron modestos y se observaron en un entorno de laboratorio.

Sin embargo, enfatizó, los resultados resaltan la influencia del cuerpo en el estado de ánimo y el comportamiento.

La investigación fue desarrollada por Armony y Soren Wainio-Theberge, estudiante de posgrado y coautor del estudio.

El trabajo fue publicado en el British Journal of Psychology a principios de junio.

Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo la postura al sentarse puede mejorar el ánimo y la toma de decisiones

Para realizar su investigación, el equipo reclutó a 198 personas, quienes tenían entre 18 y 33 años. En su mayoría eran mujeres, mientras que la edad promedio fue de 20,2 años.

Tras unas pruebas iniciales en un ordenador, se les pidió que completaran una nueva tarea en una tableta, con la excusa de probar una aplicación móvil.

A algunos participantes, la tableta se les colocó sobre un soporte en una mesa ajustable para fomentar una postura erguida al sentarse. A otros, se les colocó plana sobre el escritorio, que también se colocó a una altura baja, lo que les obligó a encorvarse.

Luego, los participantes realizaron una prueba de toma de riesgos, en la que podían obtener recompensas inflando un globo virtual, pero corrían el riesgo de perderlo todo si explotaba.

Durante la tarea, las personas que mantuvieron una postura erguida asumieron mayores riesgos y tendieron a obtener mayores recompensas, lo que en palabras de Armony, “sugiere que no actuaban de forma más impulsiva, sino que tomaban riesgos de forma más eficaz” .

En un cuestionario adjunto, los participantes del grupo que mantuvo una postura erguida también reportaron una mayor sensación de orgullo, asociada a un estado de ánimo positivo .

Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio. Foto: referencial.

Los investigadores aseguran que evitaron decir a los participantes qué postura adoptar. Más bien, afirman, buscaron influir en que ellos tomaran una decisión sobre cómo sentarse.

El experimento se diseñó de tal manera para evitar que respondieran y actuaran en base a las expectativas de los autores.

En las entrevistas posteriores, la mayoría de los participantes declaró que desconocía que se buscó influir en sus posturas.

Como complemento, los investigadores utilizaron un software de vídeo para medir el ángulo del cuello como referencia para la conformidad postural.

El académico de la Universidad McGill precisó que los hallazgos de su estudio no implican que cambiar la postura pueda transformar drásticamente la vida de una persona .

Sin embargo, dijo, sí plantean interrogantes sobre si las características cotidianas del entorno, como la ergonomía en el lugar de trabajo, pueden influir sutilmente en el estado de ánimo y el comportamiento .

“Factores incidentales que afectan la postura en el mundo real (por ejemplo, escritorios de pie o configuraciones ergonómicas) pueden tener un impacto en el comportamiento de las personas”, sugirieron los autores en su artículo.