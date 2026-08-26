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    Paula

    Panqueques con limón

    Deliciosos, livianos y con ese equilibrio perfecto entre dulce y cítrico. Estos clásicos panqueques con azúcar y limón son fáciles de preparar y una alternativa ideal para disfrutar en un día de lluvia.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 15 unidades.

    Ingredientes:

    125 g de harina cernida.

    1 pizca de sal.

    2 huevos.

    2 tazas de leche.

    1 cucharada de mantequilla.

    3 limones (jugo).

    Azúcar para espolvorear.

    Preparación:

    1. En una juguera mezclar la harina, una pizca de sal, los huevos, la leche y la mantequilla derretida hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Refrigerar por 1 hora.

    2. Enmantequillar una sartén antiadherente (20 a 22 centímetros), verter una cucharada de la mezcla y esparcir muy bien moviendo la sartén de lado a lado para cubrir con una capa muy delgada la superficie. Dorar 1 minuto por lado, dar vuelta con una espátula.

    3. Retirar del calor y espolvorear un poco de azúcar y exprimir unas gotas de limón sobre el panqueque. Servir de inmediato.

    Más sobre:La receta de la semanaPaula CocinaRecetaPanqueques recetaPanquequesPanqueques con limón

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