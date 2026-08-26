Panqueques con limón

Receta para 15 unidades.

Ingredientes:

125 g de harina cernida.

1 pizca de sal.

2 huevos.

2 tazas de leche.

1 cucharada de mantequilla.

3 limones (jugo).

Azúcar para espolvorear.

Preparación:

1. En una juguera mezclar la harina, una pizca de sal, los huevos, la leche y la mantequilla derretida hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Refrigerar por 1 hora.

2. Enmantequillar una sartén antiadherente (20 a 22 centímetros), verter una cucharada de la mezcla y esparcir muy bien moviendo la sartén de lado a lado para cubrir con una capa muy delgada la superficie. Dorar 1 minuto por lado, dar vuelta con una espátula.

3. Retirar del calor y espolvorear un poco de azúcar y exprimir unas gotas de limón sobre el panqueque. Servir de inmediato.