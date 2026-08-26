Panqueques con limón
Deliciosos, livianos y con ese equilibrio perfecto entre dulce y cítrico. Estos clásicos panqueques con azúcar y limón son fáciles de preparar y una alternativa ideal para disfrutar en un día de lluvia.
Receta para 15 unidades.
Ingredientes:
125 g de harina cernida.
1 pizca de sal.
2 huevos.
2 tazas de leche.
1 cucharada de mantequilla.
3 limones (jugo).
Azúcar para espolvorear.
Preparación:
1. En una juguera mezclar la harina, una pizca de sal, los huevos, la leche y la mantequilla derretida hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Refrigerar por 1 hora.
2. Enmantequillar una sartén antiadherente (20 a 22 centímetros), verter una cucharada de la mezcla y esparcir muy bien moviendo la sartén de lado a lado para cubrir con una capa muy delgada la superficie. Dorar 1 minuto por lado, dar vuelta con una espátula.
3. Retirar del calor y espolvorear un poco de azúcar y exprimir unas gotas de limón sobre el panqueque. Servir de inmediato.
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