SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    El arquero ha perdido privilegios en Birmingham tras la llegada del japonés Zion Suzuki. En ese escenario, el jugador y sus representantes buscan destino.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Emiliano Martínez está en la puerta de salida de Aston Villa. FOTO: Xinhua. Li Ming

    Emiliano Martínez vive un momento complejo en su carrera. A los 33 años, el campeón del mundo con Argentina en 2022 no continuará en Aston Villa y las eventuales ofertas se siguen cayendo. En medio de la incertidumbre, los representantes del jugador lo ofrecieron a uno de los más grandes de Inglaterra.

    Una temporada que comenzó con malas noticias para el transandino. El arribo del arquero japonés Zion Suzuki, quien llega procedente del Parma por unos 40 millones de dólares para ser el número uno del cuadro de Birmingham.

    En medio de esa negociación, la Juventus de Italia desistió contratar al meta sudamericano, conversaciones que ya estaban muy adelantadas. La Vecchia Signora se decidió por su compatriota Guglielmo Vicario del Tottenham, quien firmó cedido con una opción de compra de US$ 11,7 millones.

    Una opción mucho más barato que Martínez, después de que el Villa pidiera cerca de 13,6 millones de dólares. De acuerdo con BBC Sport, la única razón por la que no se concretó el acuerdo fue que los clubes no lograron ponerse de acuerdo sobre el precio.

    Puerta de salida

    El Aston Villa se ha mostrado dispuesto a vender a Martínez, quien llegó procedente del Arsenal por 23 millones de dólares, en 2020. Ahora, los Villanos están deseosos de reducir la edad media de su plantel y, dado que Dibu es uno de mejor pagados, también necesita solucionar sus problemas financieros.

    La salida del argentino habría cumplido dos objetivos, especialmente teniendo en cuenta que Suzuki cumplirá 24 años el viernes. En ese sentido, el Villa lo considera un portero titular que puede mantenerse durante 10 años.

    No es la primera vez que Martínez ha estado cerca de abandonar el club. En agosto pasado, tras el interés mostrado por el Manchester United, el jugador incluso se despidió de los hinchas. El técnico de ese entonces, el portugués Rubén Amorim, quería al jugador, pero la directiva de los Diablos Rojos desautorizó el traspaso y optó por gastar más dinero en otras posiciones.

    Nueva opción

    La situación de Martínez se ha hecho más compleja en los últimos días. El arquero ni siquiera fue convocado para enfrentar al Brighton & Hove Albion en el debut de la Premier League, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Antes del partido, el técnico Unai Emery reveló que Dibu le manifestó su deseo de afrontar un nuevo desafío.

    Los esfuerzos de la empresa que maneja el destino del arquero no han acabado. El arquero fue ofrecido al Chelsea, club que está considerando presentar una oferta por el jugador. La portería ha sido un punto débil para los Blues en las últimas temporadas. Ahora, con Robert Sánchez en el arco, los errores se han sucedido.

    Mike Penders, de 21 años, se perfila como el portero titular, pero el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, eligió a Sánchez para la victoria del lunes contra el Fulham y dos errores de Sánchez propiciaron goles. La disponibilidad y la oferta por Martínez han despertado el interés del Chelsea, que se plantea una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.

    Más sobre:FútbolEmiliano MartínezAston VillaPremier LeagueChelsea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Sujetos irrumpen en la casa de Alfredo Lamadrid en Las Condes para robar joyas y relojes

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso de equipos incautados

    Ministro Arrau defiende reforma constitucional de seguridad y apunta que “no estamos inventando nada nuevo”

    Lo más leído

    1.
    La prensa mundial reacciona al estreno de Vozinha en Colo Colo

    La prensa mundial reacciona al estreno de Vozinha en Colo Colo

    2.
    El dardo de Jaime Pizarro a la U por denunciar a Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP

    El dardo de Jaime Pizarro a la U por denunciar a Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP

    3.
    La alegría de Vozinha tras su debut en Colo Colo: “Es muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar”

    La alegría de Vozinha tras su debut en Colo Colo: “Es muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar”

    4.
    Con el Mindep tomando acciones legales: los miles de millones que tienen en la mira a Santiago 2023

    Con el Mindep tomando acciones legales: los miles de millones que tienen en la mira a Santiago 2023

    5.
    Con 20 mil personas en el Estadio Nacional: Vozinha tiene un amigable y triunfal debut en Colo Colo por la Copa Chile

    Con 20 mil personas en el Estadio Nacional: Vozinha tiene un amigable y triunfal debut en Colo Colo por la Copa Chile

    6.
    Fernando Ortiz aprueba el estreno de Vozinha: “Estuvo a la altura de sus compañeros”

    Fernando Ortiz aprueba el estreno de Vozinha: “Estuvo a la altura de sus compañeros”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Sujetos irrumpen en la casa de Alfredo Lamadrid en Las Condes para robar joyas y relojes

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso de equipos incautados

    Repetto por efecto de los subsidios para bajar la pobreza por ingresos: “La única transferencia relevante es la PGU”
    Negocios

    Repetto por efecto de los subsidios para bajar la pobreza por ingresos: “La única transferencia relevante es la PGU”

    Premios de Innovación PwC culminan su 14ª edición con proyectos que buscan transformar las industrias estratégicas

    Ventas del comercio minorista de la RM anotan en julio su mayor alza en 20 meses: sube calzado y vestuario, se hunden los muebles

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    River Plate profundiza su crisis: Eduardo Coudet renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    River Plate profundiza su crisis: Eduardo Coudet renuncia tras eliminación en la Copa Sudamericana

    Con un Superclásico en una eventual final: la Copa Chile define las rondas definitivas rumbo al título

    Aníbal Mosa arremete contra la U tras la denuncia a Javier Correa: “Deben aceptar sus derrotas”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”
    Mundo

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Rusia niega planes para un ataque contra la OTAN en plena visita a Moscú por parte del jefe de la CIA

    Doug Ford, el premier de Ontario que intercambia insultos con Trump por los aranceles a Canadá

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón