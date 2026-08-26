El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

Emiliano Martínez vive un momento complejo en su carrera. A los 33 años, el campeón del mundo con Argentina en 2022 no continuará en Aston Villa y las eventuales ofertas se siguen cayendo. En medio de la incertidumbre, los representantes del jugador lo ofrecieron a uno de los más grandes de Inglaterra.

Una temporada que comenzó con malas noticias para el transandino. El arribo del arquero japonés Zion Suzuki, quien llega procedente del Parma por unos 40 millones de dólares para ser el número uno del cuadro de Birmingham.

En medio de esa negociación, la Juventus de Italia desistió contratar al meta sudamericano, conversaciones que ya estaban muy adelantadas. La Vecchia Signora se decidió por su compatriota Guglielmo Vicario del Tottenham, quien firmó cedido con una opción de compra de US$ 11,7 millones.

Una opción mucho más barato que Martínez, después de que el Villa pidiera cerca de 13,6 millones de dólares. De acuerdo con BBC Sport, la única razón por la que no se concretó el acuerdo fue que los clubes no lograron ponerse de acuerdo sobre el precio.

Puerta de salida

El Aston Villa se ha mostrado dispuesto a vender a Martínez, quien llegó procedente del Arsenal por 23 millones de dólares, en 2020. Ahora, los Villanos están deseosos de reducir la edad media de su plantel y, dado que Dibu es uno de mejor pagados, también necesita solucionar sus problemas financieros.

La salida del argentino habría cumplido dos objetivos, especialmente teniendo en cuenta que Suzuki cumplirá 24 años el viernes. En ese sentido, el Villa lo considera un portero titular que puede mantenerse durante 10 años.

No es la primera vez que Martínez ha estado cerca de abandonar el club. En agosto pasado, tras el interés mostrado por el Manchester United, el jugador incluso se despidió de los hinchas. El técnico de ese entonces, el portugués Rubén Amorim, quería al jugador, pero la directiva de los Diablos Rojos desautorizó el traspaso y optó por gastar más dinero en otras posiciones.

Nueva opción

La situación de Martínez se ha hecho más compleja en los últimos días. El arquero ni siquiera fue convocado para enfrentar al Brighton & Hove Albion en el debut de la Premier League, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Antes del partido, el técnico Unai Emery reveló que Dibu le manifestó su deseo de afrontar un nuevo desafío.

Los esfuerzos de la empresa que maneja el destino del arquero no han acabado. El arquero fue ofrecido al Chelsea, club que está considerando presentar una oferta por el jugador. La portería ha sido un punto débil para los Blues en las últimas temporadas. Ahora, con Robert Sánchez en el arco, los errores se han sucedido.

Mike Penders, de 21 años, se perfila como el portero titular, pero el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, eligió a Sánchez para la victoria del lunes contra el Fulham y dos errores de Sánchez propiciaron goles. La disponibilidad y la oferta por Martínez han despertado el interés del Chelsea, que se plantea una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.