El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

Vozinha hizo historia tras firmar por Colo Colo. Pese a tener varios ofrecimientos sobre la mesa, el golero de 40 años se decidió por el fútbol chileno y este miércoles debuta por los albos ante Unión Española, por la Copa Chile. No es el primer nativo de Cabo Verde en el torneo nacional, antes del mediático arquero, Adriano Custodio Mendes había jugado en Santiago Wanderers e Iquique, en los noventa. “Es el salto más importante en la carrera del portero”, dice el exfutbolista a El Deportivo, quien agrega que “no llega por un tema de marketing”, ya que “si fuera por dinero, se va a Estados Unidos”.

Imagino que ha estado muy requerido en estos días…

Mucho, en estos últimos dos meses (ríe)... Cuando terminó el Mundial pensé que ya habíamos terminado, pero no. Ahora con la llegada de Vozinha a Colo Colo, mucha gente se ha comunicado conmigo.

¿Qué le parece que venga a Chile?

Es una muy excelente opción. Va a un lindo club y a un buen fútbol. No buscó el marketing para ganar más plata, sino que buscó ir a un lugar donde va a competir, para estar más alto de su nivel. Colo Colo es un equipo que te puede ayudar muchísimo a seguir creciendo. Tenemos en cuenta que es un arquero, no es un jugador de la mitad de la cancha. Todavía tiene unos cuantos años.

¿Por qué cree usted que eligió Chile por sobre México o la MLS?

Por la competencia, porque el fútbol sudamericano es mucho más exigente que cualquier otro. Si vos vas a otro lugar, seguramente vas a ganar mucha más plata, pero no tendrás la competitividad que logras acá, con lo exigente que es acá. Además, eligió ir una institución importante, tiene esas ganas de competir en lo más alto.

¿Qué le parece el fenómeno de Cabo Verde en el Mundial?

Para mí, era algo imposible, sobre todo, conociendo un poco la idiosincrasia y cómo es el fútbol. Pero el fútbol es fútbol, no hay una lógica. Cabo Verde terminó de demostrar que no existe lógica. Nunca pensé que iba a ver a la selección en un Mundial y fue un digno competidor. No lo esperaba.

¿Se contactó con gente de allá durante la Copa del Mundo?

Yo tengo mi familia en Cabo Verde. De hecho, Vozinha y yo nacimos en la misma isla, San Vicente.

¿Usted conoce al arquero?

No, ojalá alguna vez tenga la oportunidad, pero sabía mucho de su carrera, porque hablaba mucho con mi familia, que es muy futbolera. Yo hablaba, desde el momento en que se clasificó al Mundial hasta el día de hoy, hablé mucho con mi familia.

Adriano Custódio Mendes

El técnico de Colo Colo Fernando Ortiz decía que Vozinha tenía que pelear el puesto…

Está perfecto lo que dijo el entrenador. Yo lo escuché en la televisión y está muy bien. Va a competir con el actual portero. Sin embargo, es un arquero que viene de deslumbrar en un Mundial. Claro. Sabemos que a veces los técnicos decimos: no, viene a competir. Seguramente no jugará el primer partido, pero al siguiente atajará Vozinha. ¿Me entiendes? Pero el técnico lo que hace, la respuesta que da, está perfecta. Tiene que cuidar psicológicamente al meta que está, para que no se frustre.

Pero Vozinha tiene un peso específico mucho mayor…

Fue elegido el mejor arquero del Mundial, entonces tiene una gran ventaja. Tal vez si vamos a los merecimientos, sí lo tiene para ser titular. Lo tiene ganado por el Mundial. Pero tampoco yo no voy a hablar del chico de 19 años de Colo Colo (Gabriel Maureira), pero vos sabés que en el arco de Colo Colo necesitas un arquero con la experiencia, por la importancia del club. Todos aquellos que conocen un poco de fútbol -yo que tuve la suerte de jugar en dos etapas en Chile- el arco albo, el de la U y la Católica no es para cualquiera.

¿Si le hubieran pedido consejo le hubiera recomendado Chile?

Mirá, no sé si daría un consejo. Yo daría mi humilde opinión. Hay muchos equipos en Chile que no le podés decir que no, así como en Argentina o Brasil. Hoy tiene la gran oportunidad de estar en Colo Colo y eligió muy bien, también por la opción de disputar la Copa Libertadores del próximo año. Yo voy a hablar bien siempre de quienes me dieron de comer y los chilenos lo hicieron.

¿Cuál es la valoración de este fichaje desde el punto de vista del jugador?

Pero que no te quepa duda, este es el gran momento en la carrera de Vozinha, es el salto más importante de su vida que le llega a los 40 años, con una buena edad por ser arquero, ojo con eso. A una buena edad, en un arco importante. Se nota que es un arquero que transmite tranquilidad, calidad. Es muy frío, lo que a veces se necesita de un arquero. A mi criterio, Colo Colo eligió bien. No va por el marketing, como algunos dices. Si es por eso, se va al Inter de Miami donde ganará dos o tres veces más. No estoy diciendo que en Estados Unidos no se compite, que no se malinterprete, pero el fútbol sudamericano es diferente.