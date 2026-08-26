“Tiene 40 años, pero es ágil”: cómo Vozinha alista su debut en Colo Colo

Este miércoles Colo Colo se medirá contra unión Española en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El elenco albo llega clasificado, pero debe definir ante los hispanos si lo hará como primero o segundo de su grupo. Este duelo, además tiene un tinte especial, pues Vozinha asoma como el portero titular, marcando así su debut en las competencias nacionales.

El portero estuvo presente en el banco del Cacique en el Superclásico y ahora se alista para hacerlo desde la cancha.

Y en la previa de este choque, Arturo Vidal se refirió a los trabajos y capacidades que tiene el guardameta caboverdiano de 40 años y la forma en la que puede aportar su experiencia en el equipo.

“Con Vozinha nos llevamos muy bien, hablamos mucho. Sabes que hemos hecho buena amistad, sí, hemos compartido harto. Siempre le estoy preguntando qué cómo está, cómo se va sintiendo. Claramente no va a estar sacándome foto para que salga ahí y vender humo, no, con él tenemos una relación muy grata”, señaló el Rey a través de una transmisión online.

“Compartimos también en el sauna, vamos los dos siempre después de los entrenamientos, vamos al sauna cuatro o cinco jugadores siempre al sauna y ahí conversamos harto”, continuó relatando sobre su relación con el arquero.

De hecho, indicó que ya consiguió una casa donde quedarse y que ello le permite adaptarse de mejor manera al país. “Se va sintiendo bien”, apuntó.

Luego, trató aspectos deportivos de la preparación de Vozinha. “En los entrenamientos está bien, es un muy buen arquero, de verdad que, tiene 40 años, pero es ágil, atajador, de verdad que me sorprendió”.

“No es un arquero que se tira con las dos manos, él puede reaccionar con una mano, tiene esa facilidad que muy pocos arqueros tienen y que pueden atajar con una mano, no necesita ir con las dos manos”, destacó.

“Tiene estilo europeo, jugó mucho tiempo en Portugal y de verdad que me ha sorprendido mucho, es un muy buen arquero y ahora, ojalá que le toque jugar el miércoles y si le toca, que lo haga muy bien”, concluyó Arturo Vidal.

El partido entre Colo Colo y Unión Española está programado para este miércoles 26 de agosto a partir de las 20.30 horas en el Estadio Nacional.