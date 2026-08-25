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    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    La estrella country ha construido una carrera cinematográfica tan ligada a su carisma como a su música. Estas son sus cinco películas mejor evaluadas por la plataforma especializada IMDb, incluyendo sus recordadas producciones para televisión.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Dolly Parton’s Coat of Many Colors (2015) – 7,7

    Esta película para televisión, basada en la famosa canción homónima de Parton y en su propia infancia, se erige como la mejor valorada de su filmografía en IMDb. Dirigida por Stephen Herek y narrada por la propia Dolly, cuenta la historia de una niña Dolly (interpretada con una frescura y naturalidad extraordinarias por Alyvia Alyn Lind) que crece en una familia numerosa y humilde en las montañas de Smoky Mountains durante los años 50. El foco emocional gira en torno al abrigo de muchos colores que su madre cose con retazos de tela, un símbolo de amor, sacrificio y resiliencia frente a la pobreza y el acoso escolar. Jennifer Nettles brilla como Avie Lee Parton, la madre, y Ricky Schroder como el padre, mientras Gerald McRaney aporta solidez como el abuelo predicador. Con más de 13 millones de espectadores en su estreno en NBC, se convirtió en uno de los telefilmes más vistos en años. Se puede ver en Prime Video y en Apple TV.

    Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love (2016) — 7,6

    Apenas un año después de Coat of Many Colors, Dolly Parton volvió a su propia historia con Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love. La producción continúa explorando la infancia de la cantante y vuelve a combinar drama familiar con elementos musicales y navideños. La película se sitúa en otro momento difícil para la familia Parton. Mientras los padres intentan mantener a sus hijos unidos y protegidos pese a las dificultades económicas, Dolly y sus hermanos enfrentan una Navidad en la que la posibilidad de recibir regalos está lejos de estar garantizada. El relato utiliza esa situación para profundizar en uno de los temas centrales de la primera película: la idea de que la familia puede convertir la escasez material en una experiencia de afecto y solidaridad. La historia vuelve a presentar la infancia de Parton como el origen de una personalidad marcada por la imaginación, la música y una fuerte conexión con su entorno. No está disponible para verla en Chile, pero se puede ver (en inglés) -usando una VPN- en Prime Video de Estados Unidos.

    Magnolias de acero (1989) — 7,3

    En esta aclamada comedia dramática dirigida por Herbert Ross, Dolly Parton interpreta a Truvy Jones, la dueña del salón de belleza donde un grupo de mujeres del sur de Estados Unidos se reúne para compartir risas, chismes y apoyo mutuo ante las tragedias de la vida. Rodeada de un elenco de lujo (Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah y una joven Julia Roberts), Parton aporta calidez, humor afilado y una autenticidad sureña que se siente completamente natural. Su personaje es el centro emocional del grupo: optimista, práctica y llena de sabiduría popular. La película, basada en la obra teatral de Robert Harling (inspirada en una historia real), equilibra magistralmente la comedia y el drama, con diálogos memorables y momentos que van de la carcajada al llanto. Aunque el director Herbert Ross, inicialmente dudó de su capacidad actoral, Parton demostró sobradamente su talento y se ganó el respeto del elenco. Se puede ver en Apple TV.

    A Smoky Mountain Christmas (1986) — 6,9

    Esta película para televisión de 1986 mezcla fantasía, música y espíritu navideño. Parton interpreta a una cantante de música country que viaja a las montañas de Tennessee y termina encontrándose con un misterioso hombre que vive apartado del mundo y con una bruja. El reparto incluye a Lee Majors y Bo Hopkins, mientras que la dirección estuvo a cargo de Henry Winkler. Hay además un detalle especialmente interesante para los seguidores de la cantante: Parton figura también entre los guionistas. La película funciona en buena medida como una extensión de la relación de Parton con las Smoky Mountains, región fundamental en su biografía y en su imaginario artístico. Se puede ver en Prime Video.

    Cómo eliminar a tu jefe (1980) – 6,9

    El debut cinematográfico de Dolly Parton sigue siendo uno de sus trabajos más icónicos y queridos. En esta comedia dirigida por Colin Higgins, interpreta a Doralee Rhodes, una secretaria talentosa y bondadosa que, junto a Judy (Jane Fonda) y Violet (Lily Tomlin), se enfrenta a un jefe misógino, egotista y abusivo (Dabney Coleman). La trama, llena de humor absurdo, fantasías de venganza y críticas sociales, se convierte en un himno feminista de los años 80. Parton no solo actúa con naturalidad y encanto: también compuso e interpretó la canción principal, nominada al Óscar y ganadora de Grammys, que se convirtió en un clásico atemporal. Demostró desde el primer momento que Dolly Parton también era una estrella natural de la pantalla. Se puede ver en Disney Plus.

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    Más sobre:CineDolly PartonDolly Parton’s Coat of Many ColorsDolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of LoveMagnolias de aceroA Smoky Mountain Christmas9 to 5Cine Culto

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