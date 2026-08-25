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    Queda en internación provisoria menor de 14 años que confesó que mató a su madre en San Joaquín

    La víctima habría muerto el domingo y el lunes la adolescente contó lo ocurrido a Carabineros.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur se dispuso la internación provisoria de una menor de 14 años que confesó haber dado muerte a su madre.

    La víctima, una mujer chilena de 48 años, falleció al interior del departamento que compartía con la adolescente, en el piso 13 de un edificio ubicado en avenida Vicuña Mackenna 2289, en la comuna de San Joaquín.

    Este lunes la menor llegó a una unidad de Carabineros para informar que ella había matado a su progenitora con un elemente contundente.

    El deceso de la mujer se habría registrado la tarde del domingo y la menor habría pasado la noche con el cuerpo y acudido a su colegio antes de dar cuenta del hecho a la policía, el lunes, al final del día.

    La noche del lunes, el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) informó que se estaba “haciendo todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor”.

    “Tenemos que determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho. Hasta el momento lo que hemos establecido es que la mujer víctima de este hecho solamente había estado en el departamento con la imputada”, señaló.

    Más sobre:PolicialPDIFiscalía Sur

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