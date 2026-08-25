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    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Según explicó el fiscal Marcos Pastén, la ampliación "tiene relación con la realización de diligencias indispensables para la audiencia de formalización de la investigación". Entre ellas está el vaciado y análisis de la información contenida en el celular que le fue incautado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, se llevó a cabo el control de detención del funcionario del Poder Judicial que fue detenido por presuntamente entregar información reservada a organizaciones criminales.

    En la ocasión, el tribunal decidió ampliar la detención del imputado, identificado como Jaime Inostroza Andrade, hasta el día viernes. Esto, tras la petición formulada por el Ministerio Público en atención a que mantienen en curso una serie de diligencias que serían clave para el curso de la indagación.

    Según explicó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, “se nos amplió la posibilidad de tenerlo detenido hasta el día viernes de esta semana, oportunidad en la cual realizaremos la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares”.

    De acuerdo con lo que detalló el fiscal, al funcionario, que es ingeniero informático, se le imputarán los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos, obstrucción a la investigación e infracción al artículo 38° de la ley 20.000, que dice relación con la prohibición de entregar antecedentes reservados en investigación por tráfico de drogas.

    Sobre la ampliación, el fiscal sostuvo que “tiene relación con la realización de diligencias indispensables para la audiencia de formalización de la investigación”.

    “Las diligencias en particular son reservadas, no me voy a referir a ellas. Todos los antecedentes de hecho dicen relación con los delitos que acabo de señalar y los pondremos en conocimiento en el tribunal el día viernes”, agregó.

    Según pudo conocer este medio, entre las diligencias que se realizarán, está el análisis y vaciado de la información contenida en el celular del imputado que fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Conforme el detalle entregado por el fiscal Pastén, desde el Poder Judicial han colaborado con la investigación y actualmente ”es materia de investigación" si habrían más imputados.

    En tanto, el abogado del imputado, Tufit Bufadel, sostuvo que “me comuniqué con mi representado previo a la audiencia. Él manifiesta su absoluta inocencia respecto de aquello, tiene respecto de lo que se le está imputando explicaciones absolutamente serias y verosímiles y estamos ahora a la espera de poder rendir aquello”.

    Además, el otrora persecutor agregó que solicitó el traslado de su representado a Capitán Yáber, en atención a que se trata de un funcionario del Poder Judicial de hace 29 años. “Tiene obviamente una serie de animosidad respecto a la gente que ha pasado y que se encuentra obviamente en Santiago I que ha pasado por el sistema de justicia. Y para asegurar su resguardo personal, psíquico y físico, se pidió que se fuera a Capitán Yaber”, sostuvo.

    En la misma línea agregó que “él no es juez, por lo tanto no puede influir ni dejar sin efecto órdenes de detención, ni tampoco generar órdenes de detención, pero habría que ver cuál es la conducta específica que se le imputa respecto de eventual información y a quién se le habría dado”.

    Pese a lo solicitado, el imputado fue ingresado a Santiago 1, dado que actualmente el anexo Capitán Yáber no tiene plazas disponibles.

    Más sobre:Poder JudicialDetenidoFiscalía Occidente

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