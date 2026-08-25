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    Squella se abre a ajustes a reforma de seguridad y apunta al estado de excepción: “Le falta mucho todavía por desarrollar”

    El timonel de los republicanos, si bien defendió los cambios de rango constitucional para combatir la delincuencia y al crimen organizado, admitió que no ve necesidad de integrar la interceptación de las comunicaciones y también se mostró en desacuerdo con los 120 días iniciales propuestos para el nuevo régimen extraordinario.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se abrió a los cambios que La Moneda comprometió para el proyecto de reforma constitucional de seguridad ingresada al Congreso, luego de los reparos de sectores del oficialismo, principalmente las colectividades de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

    En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el legislador apuntó a ajustes a aspectos del nuevo estado de excepción que se propone en el texto, que es uno de los puntos de mayor controversia en la discusión de las propias fuerzas de gobierno.

    Es que a diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este es de exclusiva facultad del presidente de la República, se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incautar bienes y prohibir el derecho a asociación.

    Sobre la interceptación de las comunicaciones, Squella dio cuenta de los cambios que junto al senador Andrés Longton (RN) impulsaron:

    “Junto a Longton, coincidimos que no es necesario y no lo haríamos”, dijo.

    Luego, también apuntó al periodo que señala el documento inicial para extender el régimen extraordinario.

    “No creo que sea bueno que tenga 120 días de entrada. Sí creo que a todos les quedó lo suficientemente claro, desde un tiempo a esta parte, de que las medidas extraordinarias que se requieren, si necesitaban contar con un paraguas constitucional. Eso, por supuesto que lo suscribo desde el día uno. Pero el contenido mismo, por supuesto que le falta mucho todavía por desarrollar”, remarcó.

    Con todo, el congresista defendió la necesidad de cambios profundos en la materia.

    “Podrán haber personas que no les guste, que estaban de alguna manera cómodas con la forma en que se estaba enfrentando la inseguridad en el país, pero acá hay un compromiso que es ineludible por parte del Presidente de la República, y lo sentimos propios quienes lo acompañamos desde el día uno, que es devolverle a Chile la seguridad. Y eso no se logra con más cámaras de seguridad en las plazas y en los parques, sino que se logra con cambios extraordinarios”, enfatizó.

    El líder de los republicanos además fue requerido sobre la postura dada a conocer este lunes por la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, que afirmó que la reforma no contará con los votos de su tienda.

    “Es un portazo a la ciudadanía, no a nosotros. La gente va a saber distinguir quiénes están empujando que contemos con medidas extraordinarias y quiénes están poniendo piedras en el camino”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

    Más sobre:Arturo SquellaPartido RepublicanoSeguridadReforma constitucionalGobiernoJosé Antonio KastMartín ArrauCongreso

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