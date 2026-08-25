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    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Tras el triunfo ante la Real Sociedad en su estreno en LaLiga, el cuadro sevillano visita a Valencia a las 15:00 horas de Chile. “Necesitamos sin lugar a dudas un medio defensivo y es prioritario en este momento”, dijo el DT chileno en la previa.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis.

    Betis dejó buenas sensaciones en el estreno oficial de la temporada. Al menos para su técnico Manuel Pellegrini, quien destacó la victoria de 2-1 ante la Real Sociedad, a pesar del enorme desequilibrio que mostró el equipo entre defensa y ataque.

    Este martes, a las 15:00 horas de Chile, la escuadra sevillana tiene la oportunidad de refrendar las palabras de su entrenador. Los béticos visitan al Valencia, partido correspondiente a la primera fecha de LaLiga, postergado por la presencia del volante de los andaluces Giovani lo Celso, quien estuvo en la final de la Copa del Mundo y permitió el cambio de fecha de acuerdo a la prerrogativa hispana.

    En la previa de ese compromiso, el Ingeniero aseguró que sus jugadores llegan en un buen momento futbolístico al duelo ante el cuadro che. Así se refirió en las declaraciones vertidas en la conferencia de prensa.

    “Nuestro equipo llega bien, con el ánimo fuerte. Era importante comenzar ganando, sobre todo, en nuestra casa ante nuestro público. Ha sido un poco como la pretemporada, siempre muy conscientes de lo que nos jugamos en cada partido. El resultado, también el juego, confirmó el camino que veníamos”, aseguró el santiaguino.

    Consultado sobre el rival, el adiestrador chileno sostuvo que “le vimos los partidos amistosos que no nos indican mucho. Los vimos jugar un primer partido con el Celta de Vigo en su casa en un ambiente medio crispado, enrarecido, que no es cómodo para hacerlo de local. Sin embargo, todos los partidos son distintos. Valencia sigue teniendo muy buen equipo y va a ser un rival muy complicado. Tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar en ese recinto”.

    Faltan refuerzos

    Pero Pellegrini no está conforme. El mercado ha sido largo para los andaluces y el DT espera jugadores en puestos específicos, a solo días del cierre del libro de pases en España, fijado para el martes 1 de septiembre próximo.

    “Todavía quedan diez días más para cerrar el plantel. Una vez que eso ocurra podemos hacer un análisis; pensar en qué mejoramos, qué nos faltó… por ahora, como digo, estamos centrados mañana en el partido contra el Valencia. Ya veremos en el transcurso de los días cómo se configura”, aseguró el Ingeniero.

    Así, las necesidades son claras para el entrenador: “es prioritario tener un volante defensivo. Con la llegada de Troy Parrot ya tenemos el segundo delantero, pero necesitamos un mediocampista, eso es lo esencial en este momento”.

    En ese escenario, el exadiestrador del Villarreal ya tiene su elección predilecta. La cesión del marroquí Sofyan Amrabat dejó buenas impresiones en la disciplina bética, la pasada temporada. Sin embargo, el africano regresó a la disciplina del Fenerbahçe turco, club dueño de su pase, aunque el chileno no lo descarta como refuerzo definitivo.

    “Más que hablar de Amrabat, hablo de una idea futbolística. Por supuesto que como técnico es mejor contar con un jugador que ya estuvo aquí, que sabe la dinámica del juego, que ha estado con nosotros. Muchas veces tampoco se puede conseguir, pero sería un avance importante para nosotros”, resumió el Ingeniero.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniLaLigaValenciaSofyan Amrabat

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