La millonaria oferta que pretende llevarse a estrella del Betis y conspira contra el proyecto de Manuel Pellegrini

La séptima temporada del Betis con Manuel Pellegrini al mando empieza con mucha más incertidumbre que certeza. A horas del debut por LaLiga, la escuadra sevillana solo ha conseguido inscribir a solo tres fichajes, a la espera de poder apalancar el presupuesto. Encima, la posibilidad de perder a una de sus figuras también está entre las variables.

La dirección deportiva que dirige Manu Fajardo trabaja contra el tiempo para terminar el plantel, en una temporada que tiene como plato fuerte el regreso a la Champions League, después de 21 años, cuando el equipo debutó en este torneo.

Una de las prioridades es un atacante y la otra gran incorporación debiera ser un volante de contención. Lo cierto es que el conjunto verdiblanco, a solo horas del estreno ante la Real Sociedad, todavía tiene demasiadas carencias importantes, en una plantilla incompleta

La única situación concreta es la idea de mantener a los jugadores que fueron la base en el curso anterior, elementos claves en el esquema del Ingeniero, a quien sólo le han llegado tres caras nuevas: el arquero Diego Conde para suplir la repentina salida de Pau López a Andorra; Facundo Bernal como visión de futuro tras la venta del mediocampista Sergi Altimira al Sporting de Portugal y Fran García para suplir en el lateral izquierdo el final del contrato del suizo-chileno Ricardo Rodríguez.

¿Salida estelar?

La institución andaluza necesita urgentemente ingresar mayor dinero a su balance. No solo para conseguir refuerzos de peso para un largo año en el que al menos jugarán tres competiciones, sino también para inscribir a algunos refuerzos que ya dieron el sí, como Dani Ceballos, quien no ha podido ingresar al día a día del equipo.

En esa circunstancia, la dirigencia suma un nuevo problema. En medio de todas esas dudas, los béticos podrían perder a una de sus grandes estrellas, uno de los fichajes más altos en la historia del club sevillano.

Una importante oferta desde la liga de Turquía amenaza con la partida del brasileño Antony, quien arribó de manera definitiva al sur de España hace exactamente un año atrás, después de la venta lograda por Manchester United.

El diario ABC de Sevilla adelantó el ofrecimiento que llegó al club de la Trece Barras, aunque solo se limitó a decir que el interesado era “de gran potencial económico y no de la Premier”. Además, develó que estaba dispuesto a poner sobre la mesa hasta 58 millones de dólares por hacerse con los servicios del puntero paulista.

Horas después, varios medios turcos apuntaron al Besiktas de Estambul como la institución que pujaba por el exjugador del Ajax de Países Bajos. Oferta interesante para las alicaídas finanzas de la escuadra verdiblanca, pero que conspira con el proyecto deportivo del chileno Pellegrini, quien no quiere saber sobre una eventual partida de una de sus estrellas.

A inicios de la temporada anterior, Betis acordó pagar a los británicos alrededor de 25 millones de dólares, más otros cinco en variables, por el ciento por ciento del pase de Antony. Operación que permitió al club inglés quedarse con el 50% de una futura plusvalía. De venderse, los andaluces ingresarían 42 millones y el United sumaría 16 millones de la misma divisa.