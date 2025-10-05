Antony no vacila en llenar de elogios a Manuel Pellegrini. El brasileño, quien revive en el Betis de la mano del Ingeniero, no escatima en consideraciones hacia el técnico chileno. Lo considera clave en su reencantamiento. “Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene. El día a día es increíble. Me siento muy feliz por la persona que es, no solo conmigo sino con todos los jugadores", establece en una entrevista con Radioestadio Noche, de Onda Cero.

La valoración del delantero alcanza, incluso, para pedir la renovación de contrato del Ingeniero. El vínculo entre el DT chileno y los verdiblancos expira a mediados de 2026. “El tema de la renovación es entre el club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien”, puntualiza.

Figura del Betis se deshace en elogios a Manuel Pellegrini y se lanza contra el Manchester United

El ariete se reconoce feliz en su actual equipo, al que privilegió sobre tentadoras propuestas, como la que recibió del Bayern Múnich. “Tuve algunos clubes interesados, pero muchos no se concretaron, otros no pasaron de la conversación. El aspecto económico es importante, pero mi felicidad...Sé lo felices que están aquí mi hijo, mi hija y mi esposa”, expresa.

“Es donde soy feliz, donde disfruté mucho del resto de la temporada pasada. El cariño que le tengo a este club, el cariño que ellos también me tienen. El día a día aquí es increíble; somos una familia”, insiste.

AFP

El dardo al United

En contraposición, el delantero recuerda con ingratitud su paso por el Manchester United, al que había llegado en el marco de una millonaria operación. En 2022, el club inglés le pagó al Ajax cerca de US$ 100 millones por su ficha. El delantero volvió al Betis en US$ 25,8 millones más US$ 4,5 millones en variables y la mitad de las utilidades de una operación posterior.

En esa línea, no dudó en marcar diferencias respecto del trato que recibe en la actualidad. “Creo que hubo un poco de falta de respeto allí, un poco de rudeza. Nadie te daba los buenos días o las buenas tardes. Pero ya es pasado, no daré importancia a esas cosas. Ahora estoy aquí, en el Betis, estoy viviendo aquí y es lo más importante para mí“, estableció en otra entrevista, a ESPN Brasil.

En su paso por el poderoso equipo inglés, Antony anotó 12 goles en 96 partidos. “Asumo mis responsabilidades en que las cosas no funcionaran, en no rendir allí como deseaba. Pero siempre intento hacer una lectura positiva del proceso, de manera global. Esa etapa en el United fue necesaria para encontrarme a mí mismo”, sentencia.