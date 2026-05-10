Con un gol agónico y una polémica en el cierre: Arsenal supera una dura prueba ante West Ham y sueña con la Premier

La Premier League entra en zona roja. El Arsenal mantiene una lucha cabeza a cabeza con el Manchester City y, por ahora, está saliendo airoso. En la fecha 35 de la liga inglesa, los Gunners mantienen vivo el sueño de proclamarse tras 22 años de espera. Con un solitario y trabajado gol en el cierre, superaron por la mínima en una dura prueba al West Ham, que está complicado con el descenso (marchan 18°).

A dos jornadas para el término del certamen isleño, los del norte de Londres se encuentran con la primera opción para conquistar el título pese a la insistencia de los Ciudadanos.

Cerca del título

Los Gunners llegaban con los ánimos por las nubes. En los últimos dos partidos, habían goleado al Fulham para seguir siendo punteros en Inglaterra y, a mitad de semana, se anotaron con una histórica clasificación a la segunda final de la Champions League en toda su historia, donde espera el poderoso París Saint Germain de Luis Enrique.

Aquel entusiasmo se plasmó de entrada en el Olímpico de Londres. Los pupilos de Mikel Arteta desplegaron un monólogo en los primeros 15′, estando muy cerca de convertir en tres ocasiones. En los 9 minutos lo tuvo en doble instancia el belga Leandro Trossard, con un cabezazo que sacó el meta Mads Hermansen y con otro testazo que se estrelló en el vertical. Luego, en un nuevo balón parado, Riccardo Calafiori la peinó pero el defensor Konstantinos Mavropanos interpuso el pie de manera providencial.

Tras el buen inicio, lo que mermó el juego de la visita fue la tempranera lesión de Benjamin White, pasado los 20 minutos. El lateral derecho sufrió una molestia física que lo sacó del campo y, como labor improvisada, Declan Rice tuvo que asumir su lugar por el carril. Esto llevó a que se perdiera el enlace entre la mitad de la cancha con Bukayo Saka y Viktor Gyökeres. Tanto el extremo inglés como el centrodelantero pasaron a estar ausentes, porque no les llegaba el balón.

Ahí fue el momento de que el West Ham tomara la iniciativa. La urgencia de tener que escapar del descenso los obligaba a eso. De esta manera, a los 45′ tuvieron su chance más nítida: Taty Castellanos, quien es recordado en Chile por su formación como futbolista profesional en la U, definió de palomita y David Raya se hizo gigante para ahogar el grito de gol.

En el complemento fue momento de mover las fichas una vez más. Salió Calafiori y Myles Lewis Skelly pasó a ser el lateral izquierdo. Sin embargo, los movimientos en la pizarra no fueron efectivos. Incluso, con los posteriores ingresos de Kai Havertz y Martín Odegaard, el panorama tampoco se aclaró por varios pasajes.

Era un partido donde el nerviosismo era el gran protagonista. Ya los estilos de juego pasaban a segundo plano y el trámite entraba en el terreno donde solo un detalle podía definirlo. Y lo cierto es que cada elenco tuvo una opción manifiesta para desequilibrarlo, pero la fortuna acabó siendo para el forastero. Del mano a mano errado de Mateus Fernandes para West Ham, a los 77′, el Arsenal encontró un claro de luz gracias a Trossard: a los 83′, el belga capturó una jugada elaborada de Odegaard y marcó para el delirio de los suyos.

¡¡ARSENAL QUIERE PREMIER!! TROSSARD Y UNA GRAN DEFINICIÓN PARA EL 1-0 PARCIAL COMO VISITANTE ANTE WEST HAM.



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A priori, aquel tanto parecía el de la tranquilidad, pero el final tenía guardado un desenlace de infarto, que también incluyó una polémica: a los 90′+4′, Calum Wilson convirtió el empate, sin embargo, se revisó en el VAR por un claro agarrón sobre Raya. Finalmente, tras el chequeo del juez, se invalidó la conquista y el Arsenal respiró con alivio.

¡FALTA SOBRE DAVID RAYA Y NO VALIÓ EL AGÓNICO 1-1 DE WEST HAM ANTE ARSENAL!



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Con este triunfo, los de Arteta llegan a los 79 puntos y le sacan cinco al City, que tiene un partido menos. Para conseguir la corona, deben imponerse al descendido Burnley y Crystal Palace, en las últimas dos fechas del calendario.