Netanyahu dice que guerra con Irán no ha terminado: “Aún queda material nuclear que debe ser retirado”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu habló este domingo sobre la guerra con Irán, sobre la que aseguró que si bien se han logrado acuerdos, la guerra con Irán aún no ha terminado “porque aún queda material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser retirado de Irán”.

En entrevista con 60 Minutes, programa de la cadena CBS el mandatario israelí dijo que “aún hay plantas de enriquecimiento que deben ser desmanteladas. Aún hay grupos afines que Irán apoya, y misiles balísticos que todavía quieren producir. Ahora bien, hemos reducido gran parte de ese material, pero todo eso aún está presente”.

Ante la consulta sobre cómo lograra este cometido, respondió: “Bueno, no voy a hablar de medios militares, pero lo que el presidente Trump me ha dicho es que quiere entrar allí. Y creo que se puede hacer físicamente. Ese no es el problema. Si hay un acuerdo y entras y lo sacas, ¿por qué no? Esa es la mejor manera".

En caso de que no se llegue a un acuerdo con Irán y sobre si ocuparán la fuerza para retirar este armamento, evitó responder y comentar sobre los posibles planes y tácticas militares que podrían ocupar.

Finalmente, Netanyahu dijo que no daría un plazo para llevar a cabo esto, pero recalcó que “es una misión de suma importancia”.

Desde inicios del conflicto, según cifras del gobierno iraní, más de 3 mil personas han fallecido y más de 26 mil están heridas. Organizaciones no gubernamentales como la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) han confirmado 6.000 muertos.