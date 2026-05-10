Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanzan los partidos de la Copa de la Liga, que en la quinta fecha cuenta con el partido en el que Unión La Calera recibe a la Universidad de Chile.

Los clubes del Grupo D llegan empatados con 7 puntos, por lo que buscan consolidar el liderazgo, mientras Audax Italiano observa de cerca con las mismas unidades.

Cuándo juega Unión La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile es este domingo 10 de mayo, a las 15:00 horas.

Para este compromiso los equipos se miden en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Dónde ver a Unión La Calera vs. U de Chile

El partido de Unión La Calera contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura de la Copa de la Liga va de forma online en la plataforma HBO Max.