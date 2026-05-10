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    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    La quinta fecha de la Copa de la Liga enfrenta a los equipos del Grupo D este domingo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Avanzan los partidos de la Copa de la Liga, que en la quinta fecha cuenta con el partido en el que Unión La Calera recibe a la Universidad de Chile.

    Los clubes del Grupo D llegan empatados con 7 puntos, por lo que buscan consolidar el liderazgo, mientras Audax Italiano observa de cerca con las mismas unidades.

    Cuándo juega Unión La Calera vs. U de Chile

    El partido de Unión La Calera contra Universidad de Chile es este domingo 10 de mayo, a las 15:00 horas.

    Para este compromiso los equipos se miden en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

    Dónde ver a Unión La Calera vs. U de Chile

    El partido de Unión La Calera contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    Además, la cobertura de la Copa de la Liga va de forma online en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaUnión La CaleraUniversidad de ChileU de ChileLa UUnión La Calera - U de ChileUnión La Calera - Universidad de ChileU La Calera - U de ChileDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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