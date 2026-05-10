El gobierno de Venezuela alertó este sábado sobre un derrame de hidrocarburos que, según Caracas, proviene de Trinidad y Tobago y estaría generando una “grave afectación ambiental” en el Golfo de Paria, zona marítima compartida por ambos países.

A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano expresó su preocupación ante la comunidad internacional por el incidente, advirtiendo sobre posibles impactos en áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas.

De acuerdo con reportes técnicos preliminares citados por el gobierno venezolano, las zonas afectadas incluirían sectores costeros de los estados Sucre y Delta Amacuro, ubicados en el oriente del país.

Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago. En la imagen, hidrocarburos en el agua.

La administración venezolana no entregó mayores detalles sobre la magnitud del derrame ni sobre eventuales medidas de contención, pero sostuvo que el episodio representa un riesgo ambiental para comunidades que dependen de la actividad pesquera.

El Golfo de Paria es un espacio marítimo compartido entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con importancia ecológica y económica para ambas naciones, por su biodiversidad costera y su relación con actividades pesqueras y energéticas.

Hasta el momento, las autoridades de Trinidad y Tobago no han informado públicamente una versión oficial sobre la denuncia venezolana.